حلويات عيد الأضحى | بالصور طريقة عمل تارت الشوكولاتة

خاص البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ حلى تارت الشوكولاتة الفاخر لتقديمه لضيوفك فى عيد الأضحى المبارك وتزينى مائدتك بأشهى الحلويات

المقادير اللازمة لعمل تارت الشوكولاتة

العجين

كوب ونصف طحين خاص بالكيك

ملعقة صغيرة سكر ناعم

ربع ملعقة صغيرة ملح

100 جرام زبدة مكعبات باردة

ربع كوب ماء مثلج

لحشو الشوكولاتة

كوب شوكولاتة قابلة للدهن نوع مفضل بحسب الرغبة

200 جرام شوكولاتة مفرومة

200 ملل كريمة حلويات

سكر بودرة كمية بحسب الرغبة

2 مكعب زبدة

طريقة عمل تارت الشوكولاتة

نبدأ بتحضير القاعدة

فى محضرة الطعام، يخفق الطحين، الملح، السكر، الزبدة حتى نحصل على قوام رملى

يرفع الخليط وتضاف الماء ويقلب دون أن يعجن

يغطى ويترك بالثلاجة

ثم يخرج ويفرد فى صينية التارت

نقوم بعمل ثقوب بالعجين حتى لا ينتفخ بالفرن

ثم يوضع له ورق زبدة وحبوب

يخبز فى فرن متوسط الحرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة

يخرج التارت من الفرن

ثم ترفع الحبوب وورق الخبز

يوضع مرة أخرى بدونهم فى الفرن 5 دقائق أو حتى يصبح ذهبى اللون

يخرج ويترك ليبرد

فى تلك الأثناء

توضع الكريمة على النار مع السكر حتى تسخن

تضاف الكريمة للشوكولاتة وتقلب حتى تصبح ناعمة وتذوب تماماً

يضاف لها الزبدة وتقلب حتى تذوب

تضاف الشوكولاتة القابلة للدهن على المزيج ويقلب جيداً

بعد أن يبرد التارت، يوضع حشو الشوكولاتة له

يترك التارت بالثلاجة حتى يبرد تماماً وتصبح حشوة الشوكولاتة متماسكة

ثم يخرج ويزين بحسب الرغبة ويقدم