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توابع ظاهرة النينو.. ذوبان 11 مليار طن جليد بسبب إرتفاع حرارة الأرض

نرمين عباسaccess_time2 / ذو الحجة / 1440 هـ       4 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

تحدثنا في السابق عن إرتفاع درجة حرارة الأرض بعد تعرضها لظاهرة النينو ظاهرة النينو ترفع درجة حرارة الأرض

وكما ذكرنا فإن ظاهرة النينو هي ظاهرة مناخية تتم كل ثلاث سنوات ترفع من درجة حرارة الأرض

وفي توابع الظاهرة، سجل العلماء وخبراء المناخ أنه مع بداية أغسطس وحتي اليوم تم ذوبان ما يقرب من 11 مليار طن جليد في جزيرة جرينلاند

ويعتبر ذوبان جليد جزيرة جرينلاند هو الأعلي في تاريخ الجزيرة، حيث لم تشهد الجزيرة من قبل ذوبان تلك الكمية من قبل

وساهمت ظاهرة النينو التي يمر بها كوكب الأرض هذا العام في ذوبان تلك الكمية التي تعادل 4 مليون مسبح

ويخشي خبراء المناخ مع إرتفاع حرارة كوكب الأرض أن ينخفض مستوي الكثافة الجليدية في الجزيرة إلي ما تحت المستويات الخطيرة

نرمين عباس

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