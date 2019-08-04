توابع ظاهرة النينو.. ذوبان 11 مليار طن جليد بسبب إرتفاع حرارة الأرض

نرمين عباس

تحدثنا في السابق عن إرتفاع درجة حرارة الأرض بعد تعرضها لظاهرة النينو ظاهرة النينو ترفع درجة حرارة الأرض

وكما ذكرنا فإن ظاهرة النينو هي ظاهرة مناخية تتم كل ثلاث سنوات ترفع من درجة حرارة الأرض

وفي توابع الظاهرة، سجل العلماء وخبراء المناخ أنه مع بداية أغسطس وحتي اليوم تم ذوبان ما يقرب من 11 مليار طن جليد في جزيرة جرينلاند

ويعتبر ذوبان جليد جزيرة جرينلاند هو الأعلي في تاريخ الجزيرة، حيث لم تشهد الجزيرة من قبل ذوبان تلك الكمية من قبل

وساهمت ظاهرة النينو التي يمر بها كوكب الأرض هذا العام في ذوبان تلك الكمية التي تعادل 4 مليون مسبح

ويخشي خبراء المناخ مع إرتفاع حرارة كوكب الأرض أن ينخفض مستوي الكثافة الجليدية في الجزيرة إلي ما تحت المستويات الخطيرة