وصفات عيد الأضحى | طريقة عمل الكبدة المشوية

خاص البلاد – نيفين عباس

الكبدة من الأطعمة الغنية بالحديد والبروتين والفيتامينات، ومصدر هام لفيتامين ب

ومن أفضل طرق الكبدة هى الكبدة المشوية التى لا تحتوى على نسبة كبيرة من الدهون

المقادير اللازمة لعمل الكبدة المشوية

كبدة مقطعة مربعات أو شرائح طولية سميكة قليلاً

ثوم وفلفل أخضر مفرومين

كزبرة جافة، كمون، ملح

ربع كوب خل

ربع كوب عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة زيت

طريقة عمل الكبدة المشوية

فى وعاء يخفق الثوم والفلفل، الكزبرة، الكمون، الملح، الخل، عصير الليمون، الزيت

تنقع قطع الكبدة بالخليط قليلاً

ثم توضع بالأسياخ الخشبية

وتشوى على الفحم أو الجريل أو بحسب الرغبة وتقدم ساخنة