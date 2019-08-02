وصفات عيد الأضحى | طريقة عمل المغش الجازانى

خاص البلاد – نيفين عباس

تشتهر جازان بطريقة عمل المغش الجازانى، ويسمى الطبق مغش إسوة بالإناء الذى يحضر به الطبق، وهو وعاء مصنوع من الحجر

نقدم لكِ طريقة عمل المغش الجازانى

المقادير اللازمة لعمل المغش الجازانى

قدر مغش

لحم مسلوق نصف نضج

بامية مقطعة

بطاطس مقشرة مقطعة

طماطم مقطعة

بصل مقطع

ملح

كمون

بذور فلفل حار

فصوص ثوم

بهارات

خليط حلبة مطحون

طريقة عمل المغش الجازانى

يقلب الكمون وبذور الفلفل والبهارات

يطحن الثوم ويضاف للبهارات ويقلب

فى قدر المغش، توضع البامية

ثم نضع فوقها البصل واللحم

ثم البطاطس والطماطم فوق اللحم

ثم خليط الثوم والبهارات والحلبة والملح فوق الخضروات واللحم

يسقى المغش بمرق سلق اللحم

توضع بفرن ساخن حتى تمام النضج

ثم تخرج وتقدم