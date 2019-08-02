للمرأة العاملة.. حيل هامة وبسيطة لتنظيم رضاعة الطفل

القاهرة:سهام أبوزينة

في زحام الحياة لدى المرأة العاملة، نجد أن من أهم اهتماماتها طفلها الرضيع، ومن أجل ذلك تحرص المرأة العاملة على الرضاعة الطبيعية لأنها تعلم جيدًا الفوائد المفروضة التي تنتج عن الرضاعة الطبيعية.

وتعلمي سيدتي أيضًا، أنه لا يوجد بديل لحليب الأم، بقدر ما يتعلق الأمر بصحة طفلك؛ فتعد حياتك المهنية ليست اختيارية بالنسبة لك أيضاً؛ لذا حاولي التمسك بوظيفتك أيضًا، ويمكن أن تساعدك نصائح الرضاعة الطبيعية للأمهات العاملات، على إدارة العمل والرضاعة في نفس الوقت، لذلك تعرفي على هذه الحيل من أجل صحة أفضل للرضيع يتميز بصحة جيدة.

جدول زمني للحفاظ على مواعيد التغذية:

يجب على المرأة العاملة وضع جدول زمني لمواعيد إطعام صغيرها، ويؤكد الخبراء أن إطعام الأطفال من ٦ شهور كل ساعتين من أجل الحفاظ على النمو الطبيعي لجسد الطفل.

استخدام شفاط الحليب:

يجب عليك سيدتي أن تستخدمي شفاط الحلب بشكل صحيح، لأن الدراسات أثبتت أن عدم استخدام الشفاط بشكل صحيح سوف يؤدي إلى تراكم اللبن في الثدي، وهذا سوف يؤدي إلى مشكلات لا حصر لها، وعليك أن تجعلي مضخة الثدي جزءًا من حياتك، مثل الأدوات الأخرى التي ستساعد حقاً في الرضاعة الطبيعية، وعلى العودة إلى عملك.

تخزين حليب الثدي:

ابدأي في إعطاء طفلك حليب الثدي المعبأ في الزجاجة من الشهر الأول نفسه، هذا سيجعل طفلك يعتاد على امتصاص الحليب من الزجاجة، وعليك تجميد حليب الثدي إذا كان طفلك ينام لمدة 4 ساعات على امتداد؛ فقد يكون لديك ما يكفي من حليب الثدي لتخزينه؛ لذا قومي بضخ حليب الأم حتى في الليل وتخزينه في اليوم التالي عندما تكونين في العمل.

اختيار حضانة قريبة

اختاري حضانة قريبة من مكان عملك، يشجعك ذلك على زيارة طفلك من وقت لآخر لكي يستمتع بوجودك معاه فترات طويلة من اليوم.

وعلى ذلك تؤكد الدكتورة ميرفت عبد القادر أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة أن المرأة العاملة يجب عليها الاهتمام بالرضاعة الطبيعية لطفلها من سن يوم إلى ٥ شهور، وألا تحاول أن تعطيه أي تغذية في هذه الفترة حتى لا ترهق معدته وتتسبب في التلبك المعوي.

وأوضحت أن لبن الأم من الممكن أن يظل مثلج في الثلاجة لمدة ١٢ ساعة، فمن الممكن شفط اللبن في زجاجة الرضاعة في الليل للمساعدة في البقاء في العمل لفترة طويلة لحين الرجوع للوجبة التالية.

واختتمت أن الأم العاملة يجب عليها إعطاء ثديها للطفل فترات طويلة حتى لا يتعود على زجاجة الرضاعة ويترك ثدي الأم.