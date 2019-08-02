حلويات عيد الأضحى | طريقة عمل حلى كرات اللوتس

خاص البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة سهلة وسريعة لتقديم حلى لذيذ لا يتطلب الكثير من الخطوات لإعداده

المقادير اللازمة لعمل حلى كرات اللوتس

عبوة حليب مكثف محلى

4 ملعقة كبيرة من كريمة اللوتس

كوب بسكويت لوتس مطحون

كوب حليب مجفف بودرة

للتزيين والتغطية

لوتس مطحون

كريمة لوتس سائلة

طريقة عمل حلى اللوتس

يحمس الحليب المجفف البودرة على النار حتى يقشر

فى وعاء يخفق الحليب المكثف مع كريمة اللوتس جيداً

يضاف اللوتس المطحون على الحليب المحموس ويمكن إضافة شعرية محمرة وعبوة قشطة بحسب الرغبة

يقلب خليط الحليب المكثف على خليط اللوتس والحليب المحموس حتى تتشكل لدينا عجينة متماسكة

يشكل الخليط كرات

ثم يغمس فى اللوتس المطحون

يرص فى طبق التقديم ويرش بكريمة اللوتس السائلة

ويقدم بجانب قليل من كريمة اللوتس