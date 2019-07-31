نقص فيتامين C يسبب أضرار بالغة على مخ الاجنة!!

تشير إحدى الدراسات الدنماركية على أن نقص فيتامين ج والمعروف بإسم فيتامين c لدى السيدات الحوامل قد يؤدي إلى أضرار بالغة على مخ الاجنة، وان تناول الأم للمكملات الغذائية التي تحتوى على هذا الفيتامين لتعويض ذلك النقص لاتفيد في تعويض تلك الاضرار البالغة على صحة ومخ الجنين، كما تؤكد التقارير التي أجريت على الاطفال البالغين الذين عانوا من نقص في فيتامين ج عندما كانوا اجنة بنسبة 10:15 % واثبتت تلك التقارير انهم بالفعل يعانون من نقص في القدرات العقلية.
كما تشير الدراسة ان اقل نقص فى فيتامين ج لدى السيدة الحامل قد يعوق منطقة قرن أمون وهى المسئول عن الذاكرة في المخ عن النمو مما يسبب تأخر في نمو المخ لدى الجنين، لذلك يوصي البروفيسور جينز ليكسفليدت بجامعة كوبنهاجن والكاتب الرئيسى لهذه الدراسة قائلا لابد من تناول المكملات الغذائية الغنية بالعناصر والفيتاميات وبالأخص التي تحتوي على فيتامين ج لانه في الغالب يكون الإمداد الطبيعي للفيتامينات من الأم الى الجنين، فإذا حدث نقص في أحد تلك العناصر فتلك المكملات الغذائية من الممكن أن تعوض السيدة الحامل عن تلك النقصان.