صحة و عافية

تحضيرات عيد الأضحى | طريقة عمل صلصة البشاميل بأسهل طريقة

نيفين عباسaccess_time28 / ذو القعدة / 1440 هـ      31 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

خاص البلاد – نيفين عباس

البشاميل من الصوصات الهامة فى أطباق عيد الأضحى ويدخل فى طرق إعداد أنواع من أستيك اللحم أو المكرونة بالبشاميل
نقدم لكِ طريقة عمل صلصة البشاميل بأسهل طريقة دون أن يتكتل منك الطحين أو الدقيق

المقادير اللازمة لصلصة البشاميل
لتر حليب كامل الدسم مثلج ومن الضرورى جداً أن يكون مثلج
نصف كوب كريمة طهى
3 ظرف بودرة مرقة دجاج أو مرقة لحم
5 ملعقة كبيرة طحين أو دقيق
6 ملعقة كبيرة زيت نباتى أو 6 مكعبات زبدة نوع جيد جداً
فلفل أبيض أو أسود
ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب Nutmeg

طريقة عمل صلصة البشاميل
فى قدر عميق، يوضع الطحين والزيت أو الزبدة
نستمر فى التقليب مع الحرص أن تكون المادة الدهنية مع الطحين تشكل خليط سائل وليس ثخين
فور تحميص الطحين لدقائق يضاف الحليب المثلج والكريمة والفلفل الأبيض وجوزة الطيب ومرق اللحم أو الدجاج
بالمضرب اليدوى نستمر فى تقليب المزيج حتى يصبح كثيف
يرفع من على النار ويستخدم فى إعداد الوصفات
أو يمكن حفظه بالفريزر شهر لحين الإستخدام

« وللمزيد من الوصفات والتعرف على طرق عمل حلويات واطباق سهلة وسريعة بالصور إضغط هنا »

نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *