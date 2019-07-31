صحة و عافية

الإفراط في تناول النشويات يسبب سرطان الثدي!!

فرناس حفظيaccess_time28 / ذو القعدة / 1440 هـ      31 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

مما لاشك فيه أن الاطعمة الغنية بالنشويات “carbohydrates” لها طعم ومذاق خاص ولذيذ لدى البعض ،ولكن الإفراط في تناول النشويات قد يسبب الكثير من الامراض مثل مرض السكري وأمراض القلب والزيادة في الوزن والسمنة وقد أجريت مؤخرا بعض الدراسات في أوروبا التي تفيد أن النشويات قد تعرض المرأة لخطر الاصابة بمرض سرطان الثدى.

 فلقد أظهرت بعض الدراسات في أوروبا حول النساء التي يفرطن في تناول النشويات أنهن الأكثر عرضة لمرض سرطان الثدى لأن الافراط في تناول الطعام الغني بالنشويات يفرز هرمون الانسولين الذي يغذى الأورام السرطانية في الثدي .

وتعلق أميرة عبد العظيم إستشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، على هذه الدراسة قائلة  بالتأكيد قد يتسبب الافراط فى أكل النشويات إلى الكثير من الامراض، ولكن النشويات لايمكن التخلي عنها في غذائنا اليومى لأنها تعتبر مصدر من مصادر الطاقة للجسم ولكن الإفراط في تناولها يسبب العديد من المشاكل المرضية مثل زيادة الوزن التي أحيانا تسبب في تأخر  الإنجاب لدى المرأة بخلاف أمراض السمنة والقلب ومرض السكري.

وتنصح أيضاً عبد العظيم بعدم الإفراط في تناول الاطعمة الغنية بالنشويات مثل الخبز المصنوع من الدقيق الأبيض والمعكرونة والبطاطس والحلويات الشرقية والغربية، إذ يمكن تناولها بكميات قليلة منها للشخص الذي لا يعاني من أمراض مثل السكري والضغط والسمنة ، للحفاظ على الصحة والرشاقة، وعلى سبيل المثال ثلاث ملاعق من الأرز أو المعكرونة وتناول البطاطس المشوية والإبتعاد عن تناولها مقلية على قدر المستطاع بالاضافة إلى الأكثار من تناول الاطعمة الغنية بالفيتامينات والألياف مثل الخضار والفواكه وتناول الخبز أو التوست المصنوع من القمح الأسمر أو الكامل أو المصنوع من الشوفان وتناول اللحوم المشوية، والإبتعاد عن الخبز المصنوع من الدقيق الأبيض خصوصاً لمرضى السكري.

 

vernas hefzy

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