الإفراط في تناول النشويات يسبب سرطان الثدي!!

مما لاشك فيه أن الاطعمة الغنية بالنشويات “carbohydrates” لها طعم ومذاق خاص ولذيذ لدى البعض ،ولكن الإفراط في تناول النشويات قد يسبب الكثير من الامراض مثل مرض السكري وأمراض القلب والزيادة في الوزن والسمنة وقد أجريت مؤخرا بعض الدراسات في أوروبا التي تفيد أن النشويات قد تعرض المرأة لخطر الاصابة بمرض سرطان الثدى.
فلقد أظهرت بعض الدراسات في أوروبا حول النساء التي يفرطن في تناول النشويات أنهن الأكثر عرضة لمرض سرطان الثدى لأن الافراط في تناول الطعام الغني بالنشويات يفرز هرمون الانسولين الذي يغذى الأورام السرطانية في الثدي .
وتعلق أميرة عبد العظيم إستشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، على هذه الدراسة قائلة بالتأكيد قد يتسبب الافراط فى أكل النشويات إلى الكثير من الامراض، ولكن النشويات لايمكن التخلي عنها في غذائنا اليومى لأنها تعتبر مصدر من مصادر الطاقة للجسم ولكن الإفراط في تناولها يسبب العديد من المشاكل المرضية مثل زيادة الوزن التي أحيانا تسبب في تأخر الإنجاب لدى المرأة بخلاف أمراض السمنة والقلب ومرض السكري.