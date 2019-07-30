وصفات عيد الأضحى | طريقة عمل صينية اللحم المفروم بالخضروات والبطاطس

خاص البلاد – نيفين عباس

بالتأكيد تحتاجين لتنوع أطباق عيد الأضحى المبارك على مائدتك

وللتجديد وعمل وصفات خفيفة تناسب العشاء، نقدم لكِ طريقة عمل صينية لحم مفروم بالخضروات والبطاطس

وهو طبق مميز يحتوى على كافة العناصر الغذائية المطلوبة، بلمسة البطاطس المهروسة بالزبدة

المقادير اللازمة لعمل صينية اللحم بالخضروات والبطاطس

كيلو من اللحم المفروم

ملح وفلفل إسود

3 حبة من البطاطس المقشرة

قليل من الخضروات المشكلة المقطعة بحسب الرغبة

حبة بصل كبير مفرومة

فص ثوم مفروم

4 مكعب زبدة

قليل من الجبن الموزاريلا

4 ملعقة كبيرة حليب مجفف

زيت نباتى

ملعقة صغيرة سكر

طريقة عمل صينية اللحم بالخضروات والبطاطس

نقوم أولاً بسلق البطاطس

فور نضجها نقوم بتصفيتها من الماء

ثم توضع فى وعاء مع الحليب المجفف والثوم المفروم والزبدة وقليل من الملح

تترك جانباً لتبرد قليلاً

فى مقلاة نضع الزيت والبصل والسكر وقليل من الملح

يقلب حتى يذبل البصل جيداً

ثم يضاف له اللحم المفروم ويقلب حتى ينضج اللحم

يضاف للحم الخضروات المقطعة والفلفل الإسود

تترك حتى تمام نضج الخضروات

نحضر بايركس مدهون زبدة

نضع به مزيج اللحم المفروم بالخضروات

ثم يغطى وجه اللحم بمزيج البطاطس المفرومة

توضع الجبنة الموزاريلا على الوجه

ثم تغطى الصينية بورق الفويل

توضع بفرن ساخن حتى تمام النضج

ثم ينزع ورق الفويل ويترك حتى يصبح الوجه ذهبى

تخرج وتترك لتبرد قليلاً

ثم تقدم