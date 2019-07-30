وصفات عيد الأضحى | طريقة عمل دغابيس الجنوب بلحم الغنم

خاص البلاد – نيفين عباس

الدغابيس يعتبر واحداً من أشهر أطباق الجنوب، يصنع عادة من طحين البر المطهو بالمرق

وللدغابيس عدة طرق، نقدم لكِ منها دغابيس لحم الغنم

المقادير اللازمة لعمل دغابيس الجنوب بلحم الغنم

طحين بر

لحم غنم

ماء للعجن

ماء لسلق اللحم

ثوم وبصل وطماطم مقطعين

كمون وملح

طريقة عمل دغابيس الجنوب بلحم الغنم

فى العجان، نقوم بوضع الطحين والماء ونعجن حتى نحصل على عجين متماسك

يفرد بعد أن يقطع كرات صغيرة ويترك جانباً

فى قدر الضغط توضع ماء سلق اللحم واللحم فقط

تترك حتى تغلى الماء مع إزالة الريم عن القدر

بعد نضج اللحم قليلاً، يضاف البصل والثوم والطماطم والملح والكمون

يترك المزيج على النار بقدر الضغط لمدة نصف ساعة

فى تلك الأثناء، نقوم بوضع حبات الخبز على الوجه مع مراعاة إبعادها عن بعضها البعض حتى لا تلتصق

يغطى قدر الضغط ويترك حتى تمام النضج لمدة 20 دقيقة

نحضر طبق التقديم

يوضع الخبز فى الطبق أو الصينية

ثم اللحم

ويغرف مرق الدغابيس ويقدم الطبق ساخن