مشروبات عيد الأضحى | طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع

خاص البلاد – نيفين عباس
مع إقتراب عيد الأضحى المبارك، يكثر الشكوى من الإنتفاخات وسوء الهضم بسبب تناول كميات كبيرة من اللحم
ولذلك نقدم لكِ مشروب هام وضرورى جداً لعيد الأضحى يساعد فى الهضم بشكل جيد دون مشاكل
المقادير اللازمة لعمل مشروب الليمون بالنعناع
ليمون أصفر أو أخضر
ثلج
سيرب نعناع
أوراق نعناع
سكر كمية بحسب الرغبة
أوراق نعناع
شرائح ليمون
سيرب ليمون مركز
لتر ماء مثلج
طريقة عمل مشروب الليمون بالنعناع
فى الخلاط، نقوم بخفق الليمون مع السكر والماء
يصفى جيداً فى وعاء
ثم يضاف له الثلج وسيرب الليمون المركز وسيرب النعناع ويقلب جيداً
يوضع في أكواب التقديم أوراق النعناع وشرائح الليمون
ثم يصب ويقدم بارد بعد وجبات اللحم