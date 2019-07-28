خاص البلاد – نيفين عباس

الروبيان من الأطعمة البحرية اللذيذة التى يمكن تشكيلها وعملها بأكثر من طريقة

خاصة أنه من الأطباق البحرية الفاخرة التى تقدم فى المناسبات بشكل عام

نقدم لكِ اليوم على طريقة الفنادق الفاخرة طريقة عمل فراشات الروبيان المقلية بمقادير سهلة وطريقة عمل سريعة

المقادير اللازمة لعمل فراشات الروبيان المقلية

روبيان مقشر حجم متوسط إلى كبير

ربع ملعقة صغيرة من كلِ من، زنجبيل ناعم، زعتر، كمون، كزبرة يابسة

نصف ملعقة صغيرة هرد أو كركم

بانكو (فتات خبز يابانى) أو فتات خبز عادى

ملعقة صغيرة من بذور الشطة بحسب الرغبة

3 حبية بيض مخفوق

طحين

ملح وفلفل إسود بحسب الرغبة

زيت للقلى

طريقة عمل فراشات الروبيان المقلية

نقوم أولاً بفتح الروبيان من الظهر كالفراشة بواسطة سكين لكن دون قطعه نصفين

يقلب مع الطحين نصف كمية الزنجبيل والكمون والكزبرة والزعتر وبذور الشطة والملح

يضاف للبانكو أو فتات الخبز نصف خليط البهارات المتبقية والفلفل الإسود والملح والهرد

نحضر الروبيان

يغمس فى الطحين

ثم البيض

ثم البانكو أو فتات الخبز

يترك بالثلاجة نصف ساعة بدون أن يغطى

ثم يحمر بالزيت الحار أقل من 4 دقائق لكل حبة

يرفع ويقدم ساخن مع الأرز أو المعكرونة أو الخبز أو بحسب الرغبة