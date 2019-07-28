بالتفصيل| كيف أزيد ذكائي؟.. هذه الأطعمة تضمن لك ذلك

كيف أزيد ذكائي؟ .. دائما هو ما يهتم القائمون بالأعمال التي تحتاج إلى جهد ذهني إلى تقوية الذهن وصفائه وتطوير كفاءة العقل ودعم نشاطه.

هناك بالفعل أطعمة تساعد على تنشيط المخ ودعم وظائفه، يهمك معرفتها مهما كانت وظيفتك فالعقل، هو ما يتحكم في الأعضاء الداخلية للجسم.

العقل كذلك كما أنه من أكثر الأعضاء استهلاكا للطاقة، ويستخدم 20% من السعرات الحرارية في الجسم.

كما أنه في حاجة إلى الوقود الجيد للحفاظ على التركيز طوال اليوم.

المخ لابد له من العناصر الغذائية المهمة مثل أوميجا 3 التي تعمل علي بناء وإصلاح خلايا المخ.

كما يحتاج إلى مضادات الأكسدة التي تقلل من الإجهاد الخلوي والالتهابات، المرتبطة بشيخوخة الدماغ واضطرابات التنكس العصبي مثل مرض ألزهايمر.

Medicalnewstoday المتخصص في أخبار العلم، استعرض أفضل 8 أطعمة داعمة لصحة الدماغ، وهي:

الأسماك الزيتية

وخاصة التونة وسمك السلمون، ماكريل، السردين، أسماك غنية بأحماض أوميجا 3، التي تبني أغشية حول كل خلية في الجسم، ويمكنها تحسين بنية خلايا المخ التي تسمي الخلايا العصبية، كما أنها تحسن الإدراك وقدرات التفكير.

الشوكولاتة

تحتوى الشكولاتة الداكنة على الكاكاو على مركبات الفلافونويد وهو أحد أهم أنواع مضادات الأكسدة، التي تمنع التدهور المعرفي المرتبط بالعمر وأمراض الدماغ.

التوت

غنية بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والانثوسيانين والكافين وغيرها، التي تقلل الالتهاب والاجهاد التأكسدي.

كما تعمل على تحسين التواصل بين خلايا الدماغ، الحد من الالتهابات في جميع أنحاء الجسم، تعزيز التعلم والذاكرة وتأخر الأمراض التنكسية العصبية المرتبطة بالعمر.

المكسرات

المكسرات مصدر طبيعي للدهون النباتية والبروتينات الصحية، وتناولها مفيد للدماغ، خاصة أنها تحتوى على دهون أوميجا 3، وقد وجدت دراسة أجريت عام 2014 أنه يحسن جودة الحياة بشكل عام، وتشمل تلك المكسرات اللوز وبذور عباد الشمس (اللب السوري) البندق.

الحبوب الكاملة

يعد تناول الحبوب الكاملة طريقة جيدة للاستفادة من فيتامين هـ، وهي تشمل الأرز البني، الشعير، دقيق الشوفان.

القهوة

وسيلة جيدة للمساعدة الآخرين على التركيز، بسبب الكافيين الذي يؤثر على منطقة بالدماغ يطلق عليها “الأدينوزين”.

ووفقا لدراسة أجريت عام 2018، فإن الكافيين يزيد من قدرة الدماغ على معالجة المعلومات.

الأفوكادوا

مصدر للدهون الصحية غير المشبعة التي تعزز من قدرة المخ، وتقلل ضغط الدم، وتقلل من خطر التدهور المعرفي.

الفول السوداني

تحتوى على الكثير من الدهون والبروتينات غير المشبعة للحفاظ على مستويات طاقة الشخص طوال اليوم.

كما يوفر الفول السوداني الفيتامينات والمعادن الأساسية للحفاظ على صحة الدماغ، بما في ذلك مستويات عالية من فيتامين E وريسفيراترول.