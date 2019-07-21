تفاصيل “معركة الشتائم” بين إبراهيموفيتش والمدرب المصرى

دخل زلاتان إبراهيموفيتش، في مشادة حامية مع مدرب مصري، يعمل على تدريب حراس مرمى نادى لوس أنجلوس إف سي.

إبراهيموفيتش وجه للمدرب كبير السن ألفاظا نابية، وذلك عقب انتهاء ديربي لوس أنجلوس بالدوري الأمريكي للمحترفين.

وسجل نجم السويد أهداف فريقه الثلاثة التى حسم بها اللقاء لصالحه ضد نادى لوس أنجلوس إف سي.

لقطات فيديو كشفت الصدام بين “إبرا” وزكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى لوس أنجلوس إف سي، الذي سبق له أن شغل المنصب ذاته مع المنتخب الأمريكي لكرة القدم.

وبحسب ما أظهرت الكاميرات، تلفظ إبراهيموفيتش، الشخصية المثيرة للجدل داخل وخارج الملعب، بشتائم نابية باتجاه عبد الفتاح.

وعبدالفتاح كان يعمل كحارس مرمى في فريق غزل المحلة المصري.

وفي تصريحات لمواقع مصرية، قال المدرب زكي عبدالفتاح إن “زلاتان تسبب في كسر وجه أحد اللاعبين في فريقي. بعد المباراة وأمام الحكم توجهت له بعتاب لكنه رد بعجرفة، فأخبرته أنه غير محترم”.

ويعمل عبد الفتاح في الجهاز الفني للوس أنجلوس جلاكسي إف سي، الذي يقوده المدير الفني الأمريكي بوب برادلي، علما أنهما شغلا المنصبين ذاتيهما مع منتخب مصر في الفترة بين عامي 2011 و2013.