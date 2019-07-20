حل نهائى للتخلص من دهون البطن

خاص البلاد – نيفين عباس

السمنة البطنية أو دهون البطن أو الكرش يعد واحداً من أهم المشكلات التى تقابل النساء والرجال

تحدث دهون البطن نتيجة لتضخم الخلايا الدهنية بتلك المنطقة وتركز الدهون بها، ويعد السبب الرئيسى لبروز دهون البطن تناول الأطعمة والمشروبات الزائدة عن حاجه الجسم

هناك خطوات يمكن من خلالها التخلص نهائياً من دهون البطن بشكل آمن بعيداً عن العمليات الجراحية التى قد تحمل بعض المخاطر على صحة الإنسان

فى البداية يجب تغيير طريقة تناول الأطعمة نفسها، فالأطعمة المقلية والحلويات والأطعمة الغنية بالدهون المشبعة من أهم أسباب دهون البطن

لذا من الضرورى الإبتعاد عن الأطعمة السريعة والضارة والمصنعه وتناول الأطعمة الصحية والخضروات واللحوم البيضاء والحمراء بإعتدال

كذلك المشروبات الغازية لأنها توسع المعدة وتحتوى على نسبة كبيرة من السكريات والمواد الصناعية

ويفضل عدم تناول الطعام بعد الساعة السادسة نظراً لعدم قدرة الجسم حرق الدهون بالمساء والإكتفاء بتناول وجبة خفيفة لا تحتوى على سعرات حرارية مرتفعة

كالفواكه الغير مسببة لزيادة الوزن كالتفاح أو البرقوق والإبتعاد عن الفواكه التى تسبب زيادة بالوزن كالتين والمانجو والعنب

والحرص على تناول كمية كافية من الماء على مدار اليوم

فشرب ما يعادل 2-3 لتر من الماء يومياً يساهم فى حرق الدهون

مع مراعاة الإبتعاد عن تناول الماء أثناء تناول الوجبات لأنه قد يسبب بروز الكرش