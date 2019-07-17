إتلاف 31 طنا خضروات فاسدة بمركزي الأحساء

الأحساء ـ البلاد

اوضح المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بووشل أن الأمانة ممثلة في وكالة الخدمات ” صادرت واتلفت 31 طناً من الخضار والفواكه غير الصالحة للاستهلاك خلال الشهر الماضي ، ويأتي ذلك امتداداً لبرامج المتابعة الشاملة التي تقوم بها الأمانة للسوق والرقابة الصحية لمحاله ونقاط الأنشطة المهنية .

من ناحية أخرى ضبطت بلدية وسط الهفوف التاريخي عمالة مخالفة حوّلت مسكناً شعبياً الى مستودع لتخزين مواد التنظيف في بيئة تفتقر للتنظيمات الصحية والمهنية ، وابان رئيس بلدية وسط الهفوف المهندس مسلم الهاشم أن ذلك يأتي تواصلاً لخطط المتابعة لانشطة الصحة العامة والأنشطة المهنية وتكثيف البلدية لجهودها الرقابية في منطقة الهفوف التاريخية وتحسين المشهد الحضري فيها ، داعياً المواطنين والمقيمين الى الإبلاغ عن ملاحظاتهم وكذلك المخالفات المتعلقة بالانشطة الصحية والمهنية عبر وسائل التواصل التي خصصتها الأمانة لذلك.