خاص البلاد – نرمين عباس

يعتبر فيروس الحاسوب نوع من البرمجيات التخريبية التي تم صنعها لتغيير خصائص الكمبيوتر للسيطرة عليه

منذ أكثر من 20 عام عرف مستخدمي الحاسوب مصطلح الفيروس بأنه برنامج خبيث يدمر الحاسوب

ومع إنتشار الفيروسات وتطورها بشكل كبير أصبح محاربتها أمر في غاية الأهمية

اليوم نرصد لكم أخطر فيروسات عرفها الحاسوب علي مدار التاريخ

1- في المركز الأول فيروس Brain الذي إنطلق عام 1986

قام بعمله أخوين باكستانيان وهم “أمجد و باسط فاروق ألفي”

ولم يقصد الأخوين الضرر للغير ففكرة إنشاء الفيروس كان لحماية الملكية الفكرية للبرامج التي قاموا بكتابتها وتضايقوا من سرقتها

لكن لوجود خلل ما في البرمجة إستنسخ البرنامج نفسه

وقام بتغيير قطاع الإقلاع للقرص المرن لينتج عنه عند وضع القرص بالكمبيوتر أن يقوم الفيرس بنسخ نفسه في الذاكرة

2- فيروس شجرة الكريسماس

وهو فيروس إنطلق عام 1987، صمم بواسطة طالب جامعي بلغة REXX

ويقوم الفيروس برسم شجرة عيد الميلاد ويكتب رسالة تهنئة ومن ثم إرسال الفيروس نفسه عبر العناوين البريدية

وتضرر العديد من الفيروس لدرجة جعلت كبري الشركات تضطر لغلق أحد شبكاتها

3- فيروس دودة موريس

وهو فيروس خطير إنطلق عام 1988 علي يد روبرت تان موريس

ويعمل الفيروس علي معرفة حجم الإنترنت عن طريق معرفة عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت ثم نسخ نفسه بالقوة علي جميع الأجهزة

تسبب الفروس بأضرار بالغة بعد إنتشاره بشكل كبير في عدد ساعات قليل

ما جعل عدد كبير من المبرمجين يتحركون لوقف الهجوم

وتم محاكمة روبرت موريس كأول شخص يتم محاكمته بموجب قانون الإحتيال الأمريكي بعد تسببه في خسائر قاربت الـ100 مليون دولار

وبالفعل حكم عليه بالمراقبة مدة 3 سنوات وقضاء 400 ساعة لخدمة المجتمع بالإضافة لغرامة 10 آلاف دولار أمريكي

4- فيروس تشرنوبل

وهو واحداً من أخطر الفيروسات التي عرفها التاريخ، والذي إنطلق عام 1988

ويعتبر من أكثر الفيروسات تدميراً حيث يصيب الحاسوبات التي تعمل بنظام ويندوز ويقوم بمسح الماستر بوت ريكورد للقرص الصلب

فيصبح الجهاز غير قادر علي الإقلاع ويقوم بنفس الوقت بمحاولة مسح البيوس التي إذا إستطاع الفيروس مسحها سيضطر الكثيرين لتغيير أجهزتهم

أسس الفيروس “شان ينغ هو” وهو رجلاً تايواني

وأسماه تشرنوبل نسبة إلي حادث تشرنوبل الذي وقع في أوكرانيا عام 1986 بسبب إنفجار أحد المفاعلات النووية