خاص البلاد – نرمين عباس

أصبح إستخدام الإنترنت في حياتنا أمر أساسي لا غني عنه يومياً

للتكنولوجيا سلاح ذو حدين، ففي الوقت الذي يقدم فيه الإنترنت الفوائد والعلم يقدم أيضاً علي الجانب الأخر أموراً سلبية

وتنتشر بعض التحديات الخطيرة التي يمكن أن تتسبب في مقتل أصحابها

نستعرض لكم أخطر وأغبى تحديات إنتشرت علي الإنترنت وكادت أن تقتل أصحابها

1- تحدي النار

إنطلق التحدي عام 2011، ويقوم علي صب مادة مشتعلة علي الجسد ثم إشعال النار بنفسك، أدي ذلك التحدي بالنهاية إلي إصابات خطيرة ووقوع الكثير من حالات الوفاة

2- تحدي الخنق

إنتشر التحدي الذي يقوم علي خنق الشخص لنفسه بواسطة حبل أو خنقه بمساعدة أخر، ويقوم التحدي علي إستمرار خنق المتحدي حتي يصل لمرحلة الهلوسة وعدم وصول الأوكسجين للرئتين

التحدي أسفر عن وقوع أكثر من 100 حالة وفاة رسمية مسجلة وتسبب في العديد من حالات الإعاقة الدائمة بالمخ بسبب إنقطاع الأوكسجين لفترة طويلة

3- تحدي لوح الخشب

يقوم التحدي علي أن يحول المتحدي نفسه لقطعة خشب، بمعني أن ينام المتحدي علي بطنه فوق أي جسم، في بداية التحدي لم تسجل حالات خطرة، لكن مع إنتشار التحدي قام عدد من الأشخاص المتهورين بنشر تحدياتهم أثناء النوم علي المباني المرتفعة حتي سجلت أول حالة وفاة عام 2011 لشاب قام بعمل التحدي في شرفة بالطابق السابع ليختل توازنه ويسقط قتيلاً، وسجلت حالة كسر بالجمجمة لشاب حاول عمل التحدي أعلي سيارة متحركة

4- تحدي الفلفل الحار

إنتشر ذلك التحدي بشده علي الإنترنت، وقام بعمله العديد من الأشخاص وتناولوا أكثر أنواع الفلفل حرارة علي وجه الأرض وهو فلفل الكارولينا ريبر وهو نوع فتاك من الفلفل

وتسبب إنتشار ذلك التحدي بالعديد من حالات الهلوسة لشدة حرارته وسجلت الكثير من حالات قرحة المعدة وإلتهاب المرارة

5- تحدي الضربة القاضية

يقوم التحدي الذي بدأ من التسعينات علي ضرب أي شخص بأي مكان وإعطاءه “بوكس” يفقده الوعي، إشتهر التحدي في بريطانيا عام 2005 بعد أن نشرت شبكة BBC واحدة من تلك التحديات

تسبب التحدي في وقوع العديد من حالات الإصابات الخطيرة وبعضها أدي لستجيل حالات وفاة، وأدي التحدي لوقوع جريمة قتل بعد أن إعتدي ثلاث مراهقين علي رجل مسن ليقع قتيل ويبلغ المراهقين الشرطة أنهم كانوا يؤدون التحدي لكن الأمر خرج عن السيطرة

6- تحدي القرفة

يقوم التحدي الذي إنتشر في العام 2012 علي أكل ملعقة بها كمية كبيرة جداً من القرفة وبلعها دون الإستعانة بالماء أو أي شيئ أخر

أدي التحدي لوقوع العديد من حالات الإختناق وضيق التنفس، ووصل العديد من البلاغات لمركز السموم الأمريكي تعدت الـ 120 بلاغ لكنه لم يسفر عن تسجيل أي حالة وفاة

7- تحدي شارلي شارلي

بالتأكيد مر تحدي شارلي شارلي علي الكثيرين، لكنه كان الأقل خطورة من بين التحديات، يقوم التحدي علي إحضار قلمين ووضعهم فوق بعضهم البعض أعلي ورقة مقسمة لأربع أقسام مكتوب بها “نعم” و “لا” ثم ترديد “شارلي شارلي ممكن نلعب”

فكرة التحدي مبنية علي حضور شبح أو جن يسمي “شارلي” يأتي ليحرك القلم ويشير بـ “نعم” أو “لا”، ثم يبدأ اللاعب فور التأكد من حضور “شارلي” بسؤاله الكثير من الأسئلة ليرد عليه بـ “نعم” أو “لا” عليها

تسبب التحدي في الوقوع بكثير من حالات الفزع خاصة بين ضعاف القلوب والأشخاص الذين يعتقدون بوجود أرواح خفية حولهم