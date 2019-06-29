الهلال يقترب من التعاقد مع مدرب روماني

قالت تقارير صحفية إن مدرب نادي باوك سالونيكا اليوناني، رازفان لوسيسكو، يقترب من تولى المهام الفنية لنادي الهلال السعودي.

وبحسب ما نشرته يومية “جازيتا” الرومانية، فإن لوسيسكو تقدم باستقالته من تدريب باوك الذي يحتل صدارة ترتيب الدوري اليوناني.

وكشفت الصحيفة أن لوسيسكو أخبر إدارة النادي الجمعة بضرورة البحث عن مدرب جديد، مُقدمًا اعتذاره عن استكمال المشوار مع باوك.

وجاء تقديم الاستقالة بعد خلافات مع رئيس النادي، إيفان سافيديو، ومن المقرر أن تكون الوجهة باتجاه الدوري السعودي وبالتحديد الهلال.

من المنتظر أن تتواصل إدارة الهلال مع المدرب الروماني في الأيام القادمة، وسيكون الراتب المتوقع هو 2 مليون يورو موسميًا.

وسبق للمدرب الروماني العمل في المنطقة العربية من قبل، إذ تولى تدريب نادي الجيش القطري في الفترة من 2012 إلى 2014، وفاز معه في أول موسم ببطولة الكأس، والآن سيكون الهلال ثاني التجارب.

جدير بالذكر أن لوسيسكو كان هدفًا لإدارة الهلال خلال مجريات موسم 2015-2016، بعدما ساءت النتائج إبان فترة المدرب جوستافو ماتوساس.