طريقة عمل الشمع المعطر بالمنزل برائحة التوت الأحمر

خاص البلاد / نيفين عباس

الشموع لها تأثير كبير فى نفس الإنسان فهى دليل على الدفئ والرومانسية والحب

للشموع أشكال كثيرة وتعددت الألوان وأصبح كل يوم يطل علينا مجموعة جديدة رائعة من الشموع ذات الرائحة المميزة الخلابة

هناك شموع برائحة التفاح ورائحة الليمون وجوز الهند والفانيليا والورد أو الفراولة

نقدم لكم اليوم عبر السطور التالية طريقة عمل الشموع المنزلية المعطرة برائحة التوت الأحمر الرائعة

تابعى السطور التالية للتعرف على طريقة العمل لتنعمى برائحة شموع معطرة لا يضاهيها أى شيئ أخر

المقادير اللازمة لعمل الشموع المنزلية المعطرة برائحة التوت

4 حبات شمع متوسط الحجم أبيض اللون

2 قلم ألوان شمع أحمر اللون لإعطاء لون التوت

قليل من رائحة التوت الأحمر المركزة

فتلة

لاصق

قطعة من الحديد

قوالب زجاجية صغيرة الحجم تتحمل الحرارة

أكواب للمايكرويف

3 عصا خشبية

طريقة عمل الشموع المنزلية المعطرة برائحة التوت الأحمر

نقوم أولاً بإحضار اللاصق

نضع القليل منه على قطعة الحديد

ثم نقوم بلصق الفتلة بشكل عامودى

نضع القطعة الحديد فى القالب الزجاجى بالمنتصف

ثم نقوم بإحضار 2 من العصا الخشبية

ونقوم بتثبيت الفتلة فى منتصف العصا الخشبية حتى نحصل على فتلة بشكل عامودى

نقوم ببشر الشمع الأبيض

ثم نضعها فى الأكواب القابلة لدخول المايكرويف

ثم نقم بتقشير الأقلام الملونة الحمراء

نقوم بتكسير الأقلام الملونة الحمراء

ثم نضعها فى الأكواب مع الشموع المبشورة البيضاء

توضع الشموع فى المايكرويف حتى تذوب

قد تستغرق عملية الذوبان من 3 إلى 4 دقائق

تخرج الأكواب من المايكرويف

ثم نقوم بوضع رائحة التوت الأحمر المركزة لخليط الشمع والأقلام الحمراء اللون

ثم نقوم بتقليبها بواسطة العصا الخشبية المتبقية لدينا من الثلاث عصا خشبية لدينا حتى تتجانس جميع المكونات معاً

نقوم بإحضار القوالب الزجاجية

ثم نرفع منها العصا الخشبية التى قمنا بتثبيت الفتلة بها

ثم نضع برفق خليط الشمع المعطر داخلها حتى تمتلئ

تترك حتى تجف تماماً

مع مراعاة عدم ترك الفتلة تهبط للأسفل تلامس خليط الشمع

ومن الممكن تثبيتها بواسطة العصا الخشبية لدينا مرة أخرى فى حال عدم ثباتها

والأن بعد أن تجف يمكنك التمتع بالشموع المعطرة بأقل التكاليف