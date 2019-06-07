هدية العيد لسكان وزوار العروس

جدة- البلاد

أطلقت أمانة محافظة جدة فعاليات عيد الفطر المبارك ضمن “موسم العيد” 1440هـ ، في عدد من المواقع، التي شهدت إقبالاً كبيراً من سكان وزوار عروس البحر الأحمر ،

وتضمنت باقة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة كمسابقات الأطفال والعروض المسرحية ولوحات فنية من عروض الفلكلور الشعبي ، بجانب عروض الثري دي والإضاءة على المباني والبوابات والميادين ، والتي أسهمت في إضفاء أجواء احتفالية متميزة.

وازدانت العروس بألوان الإضاءة في عدد من المواقع شملت مباني البلديات الفرعية التابعة للأمانة وفي ميدان البيعة وميدان النورس وبوابة مكة ومدخلي جدة الشرقي والشمالي ، فضلاً عن الاحتفاء بمظاهر العيد بنشر هوية الموسم متضمنة صور وعبارات الفرح. وشهد مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بأبرق الرغامة, العرض الأول لمسرحية “فندق العروبة” بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بجدة ، ويحتضن المركز عددا من الأنشطة الاحتفالية منها مهرجان الأطفال والمسرحيات والمسابقات.

أجواء العيد في سفارة المملكة باليابان

طوكيو- واس

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى اليابان حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي.

ورفع السفير الفهادي خلال الحفل باسمه ونيابة عن منسوبي السفارة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على المملكة وقيادتها وشعبها عزّها وأمنها ورخاءها في ظل قيادتها الحكيمة، وأن يعيد هذه المناسبة على المملكة وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. وتبادل الجميع التهاني بهذه المناسبة، سائلين الله أن يحفظ قيادة المملكة ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

حضر الحفل عدد من المواطنين السعوديين والطلبة المبتعثين، وجمع من أبناء الجالية العربية والإسلامية والدبلوماسيين والمسؤولين اليابانيين.