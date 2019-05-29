التحضير لمؤتمر القمة الإسلامي

العدد 22649 الأربعاء 24 رمضان 1440 هـ 05/29/2019 أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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