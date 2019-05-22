أوغلو يدين أكاذيب أردوغان لإلغاء انتخابات إسطنبول

البلاد : وكالات

أدان المرشح لمنصب عمدة بلدية إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو ، الأربعاء، “الأكاذيب” التي ساقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإلغاء انتخابه، ودعا ناخبيه إلى مواصلة الحشد للاقتراع الجديد المرتقب في 23 يونيو.

وأعلن إمام أغلو، خلال تجمّع في إسطنبول لإطلاق حملته الجديدة، أنّ “أحداً لا يصدّق ادعاءاتهم”.

وأدان “الأكاذيب” و”الأعذار”، التي ساقها حزب العدالة والتنمية الحاكم، والذي تحدث عن “تجاوزات واسعة” خلال الاقتراع.

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وأدّت الطعون التي تقدّم بها العدالة والتنمية أمام اللجنة العليا للانتخابات إلى إلغاء الاقتراع والدعوة إلى آخر جديد في 23 يونيو

مضيفاً: “حين أنظر إلى وجههم، أرى أنّهم لا يصدقونها بدورهم”.

هزم أكرم إمام أوغلو مرشح حزب العدالة والتنمية ورئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم متقدماً عليه بأقل من 13 ألف صوت.

وترفض الحكومة وفق الخبراء خسارة السيطرة على هذه المدينة الضخمة

التي تمنح رئيس بلديتها موارد مهمة جداً ومنصة سياسية من الدرجة الأولى.

وشدّد إمام أوغلو على أنّه في “23 يونيو، سنظهر لتركيا جمعاء أنّه لا طريق غير الديموقراطية وصناديق الاقتراع”.

وأكد أيضاً أنّ حملته الانتخابية التي سترفع شعار “إذا وجِد إمام اوغلو، وُجِد الأمل”

ستركّز على النفقات “الباهظة”، التي قام بها أسلافه.

وقال إنّ “موارد بلدية إسطنبول تُنهب”، وأضاف انّ البلدية ليست “ملكاً لحفنة من الأشخاص”.