إعلان فوز مرشح المعارضة برئاسة بلدية اسطنبول

اسطنبول : وكالات

أعلنت هيئة الانتخابات، اليوم الأربعاء، فوز مرشح المعارضة التركية، أكرم إمام أوغلو، ببلدية اسطنبول ، الذي توجه إلى مقر بلدية اسطنبول لاستلام مهامه رسمياً من رئيس البلدية السابق.

وسلمت الهيئة الانتخابية العليا إمام أوغلو وثيقة الفوز على الرغم من الطعن الذي تقدم به الثلاثاء “حزب العدالة والتنمية”، الذي يترأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مطالباً بإجراء اقتراع جديد، معتبراً أن الانتخابات التي جرت في 31 آذار/مارس شهدت “مخالفات”. ومُنح إمام أغلو التفويض الرسمي رغم عدم بت المجلس الأعلى للانتخابات في طلب حزب العدالة والتنمية.

وتسلم ورقة في إطار مذهب تمنحه رسمياً التفويض ليصبح رئيسا للبلدية في مراسم بمحكمة في اسطنبول أحاطها حشد من الأنصار.