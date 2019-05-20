إحذر 6 أسباب تدمر الكبد وتعرض الحياة للخطر

خاص البلاد / نيفين عباس

الكبد من الأجهزة التى لها دور كبير جداً فى المحافظة على صحة الجسم

الكبد يعمل ليلاً نهاراً حتى يحلل الطعام ويحارب العدوىّ المختلفة التى تخترق الجسم وينقيه منها عن طريق مجرى الدم

تضرر الكبد أو تشمعه أمر فى غاية الخطورة وقد يتطور مستقبلاً ويحدث له مضاعفات تتسبب فى الوفاة لأن تشمع الكبد يلحق الضرر به ويصيبه بالتليف

هناك 6 أسباب هامة للغاية تضر الكبد بشكل كبير نستعرضها لكم عبر السطور التالية

1- فى المقام الأول الإصابة بالسمنة أو الوزن الزائد، السمنة تزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهنى الناتج عن إستهلاك الكحول وتراكم للدهون فى الكبد مما يسبب تشمعه

2- يأتى بعد ذلك تناول الكحوليات والخمور بشكل كبير لأن الخمر يؤثر على صحة الكبد لإحتوائه على مواد كيميائية ضارة

3- كذلك الأدوية التى يتم تناولها بكميات كبيرة وفترات طويلة كالمضادات الحيوية أو تناول الأدوية مع أدوية أخرى بجانب الكحوليات ما يسبب تليف الكبد

4- من أهم الأسباب الأخرى الإصابة بالعدوى أو الفيروسات التى تنتقل عن طريق الممارسات الجنسية الغير آمنة أو إستخدام أدوات حلاقة مكان شخص ما مصاب أو تناول الطعام والشراب الملوث

5- الإصابة بأمراض المناعة الذاتية لأنها من الأمراض التى تقوم بمهاجمة أعضاء الجسم السليمة من بينها الكبد

6- الإصابة ببعض أنواع السرطان وهى إصابة قاتلة تفتك بالكبد سريعاً تماماً كالفيروسات مثل فيروس C و B