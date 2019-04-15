تغرم منشأة 40 ألف ريال لقيامها بتشغيل سعوديات مع وافدين في مكانٍ واحد

مكة المكرمة : البلاد

فرضت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم (الاثنين) غرامة مالية تتجاوز 40 ألف ريال بحق منشأة تقديم وجبات سريعة بمكة المكرمة، كما ألزمتها بإزالة عدة مخالفات تتعلق بتنظيم عمل المرأة.

وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن فرق التفتيش بمكتب عمل مكة المكرمة تلقت بلاغًا حول قيام منشأة تقديم أغذية بتشغيل موظفات سعوديات بجوار وافدين آخرين، مبينًا أن فرق التفتيش وقفت ميدانياً على الموقع، وضبطت عدة مخالفات تتعلق بعدم وجود أقسام منفصلة لعمل النساء، وعدم توفير مكان مخصص ومهيىء للراحة والصلاة للموظفات.

وأضاف أبا الخيل، أنه تم إلزام المنشأة بإزالة المخالفات المتعلقة بتنظيم عمل المرأة فورًا، وإيقاع غرامة مالية تتجاوز 40 ألف ريال بحق المنشأة.