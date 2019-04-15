المحليات

تغرم منشأة 40 ألف ريال لقيامها بتشغيل سعوديات مع وافدين في مكانٍ واحد

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time10 / شعبان / 1440 هـ      15 أبريل 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

فرضت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم (الاثنين) غرامة مالية تتجاوز 40 ألف ريال بحق منشأة تقديم وجبات سريعة بمكة المكرمة، كما ألزمتها بإزالة عدة مخالفات تتعلق بتنظيم عمل المرأة.

وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن فرق التفتيش بمكتب عمل مكة المكرمة تلقت بلاغًا حول قيام منشأة تقديم أغذية بتشغيل موظفات سعوديات بجوار وافدين آخرين، مبينًا أن فرق التفتيش وقفت ميدانياً على الموقع، وضبطت عدة مخالفات تتعلق بعدم وجود أقسام منفصلة لعمل النساء، وعدم توفير مكان مخصص ومهيىء للراحة والصلاة للموظفات.

وأضاف أبا الخيل، أنه تم إلزام المنشأة بإزالة المخالفات المتعلقة بتنظيم عمل المرأة فورًا، وإيقاع غرامة مالية تتجاوز 40 ألف ريال بحق المنشأة.

ابراهيم عبد الغفار

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