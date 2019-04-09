خاص البلاد / نيفين عباس

تعتبر زراعة النباتات فى المنزل شيئ مميز لأنها مصدر للبهجة بجانب أنها تعطى لمسة جمال وديكور مميزة بالإضافة إلى رائحتها الرائعة

طرق زراعة النباتات فى المنزل ليست معقدة بل سهلة للغاية سنقدم لكِ اليوم بعض الطرق لزراعة بعض النباتات فى المنزل منها الفل والياسمين والورد والخزامى أو اللافندر كما هناك بعض النباتات التى تصلح لوضعها بالطعام مثل الشبت والبقدونس والكزبرة والريحان وإكليل الجبل والزعتر والجرجير والنعناع

أولاً بعض النباتات التى تصلح لتزيين المنزل

ونبدأ بالفل والياسمين

الفل والياسمين سنحتاج إلى :-

تربة خفيفة أقرب للرملية

السماد المناسب لها المتوفر بالمشتل

أوعية للزراعة فخارية (أصيص)

نقوم بعمل حفرة فى التربة تقرب من 2 سم

نضع داخلها الفل أو الياسمين ثم يغطى بالسماد ويوضع له الماء

مع مراعاة عدم إغراقه بالماء

ويعرض للشمس يومياً مدة ثلاث ساعات على الأقل وحتى ست ساعات

يتم تقليم النباتات بعد نهاية موسم الإزهار أى بعدما تفقد الشجيرة إزهارها لأن التقليم يساعد على النمو

وبهذه الخطوات تكونى حصلتى على الفل والياسمين لتزيين مطبخك ومنزلك

الورد :-

بذور من الزهر

تربة بيتموس وإن كانت ستزرع بالخارج فى الحديقة على سبيل المثال يخلط البيتموس مع الطمى وتوضع فى الأوعية الخاصة بالزراعة وننتظر شهر للإنبات

نحضر الأصيص أو الوعاء الخاص بالزراعة ثم نقوم بوضع التربة بها ووضع الزهرة

تترك تحت أشعة الشمس مدة 6 ساعات مع مراعاة عدم وضعها بجوار جذور أخرى

تسقى بالماء مع مراعاة عدم إغراقها بالماء حتى لا تتعرض للتعفن

كما يجب عدم المبالغة فى وضع السماد والإكتفاء مرة بفصل الربيع ومرة بفصل الصيف ونهاية الخريف حتى لا نتسبب فى عمل أمراض للتربة

كما يجب عند قطف الورد وضعها فى فازة بها ماء وقليل من السكر حتى نحافظ على إزدهارها

ويمكنك الأن التمتع بأشكال وألوان الورود الجميلة

الخزامى أو اللافندر سنحتاج إلى :-

جذور خزامى أو لافندر

توفر إضاءة مناسبة خاصة إن كانت حارة مشمسة حتى تتعرض النبتة إلى الشمس 8 ساعات

تربة خفيفة بتهوية جيدة حتى لا تتعفن البذور

التحقق من PH أو حموضة التربة

أصيص أو وعاء كبير

نقوم بعمل حفرة كبيرة تكفى الجذور

نقوم بوضع التربة والجذور بالأصيص

ثم توضع لها الماء مع عدم إغراقها

مع الحرص على تقليم الجزامى قبل زراعته حتى ينمو سريعاً

نضع السماد كل عام مرة واحدة فقط قبل فصل الربيع أو مرتين إن كان بفصل الصيف

وبهذه الطرق نكون حصلنا على الخزامى أو اللافندر بالمنزل