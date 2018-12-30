خطوات واثقة للتنمية و تحقيق أهداف رؤية 2030

مكة المكرمة – احمد الأحمدي

نوه عدد من المسؤولين والمواطنين بمكة المكرمة بأهمية الأوامر الملكية الكريمة التي صدرت يوم الخميس الماضي والتي تستهدف تعزيز مسيرة الإصلاح والتنمية وتطوير أداء الوزارات والهيئات ، وانشاء هيئات جديدة تتواءم مع رؤية المملكة 2030.

وقالوا في تصريحات للبلاد إن هذه الأوامر تؤكد حرص القيادة الحكيمة على دفع عجلة التقدم والتنمية في جميع القطاعات وفق خطط مدروسة ، لتعزيز الاقتصاد وتقديم افضل الخدمات للمواطنين ، مؤكدين أن هذه التغييرات تصب في مصلحة الوطن والعمل على تجديد الدماء والأ فكار للعمل وفق مسيرة الاصلاح الجديدة وتنفيذ رؤية المملكة 2030 ، وتحقيق المزيد من الانجازات لتتواكب مع المتغيرات والتحولات العالمية.

في البداية أكد معالي امين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص ، أن الأوامر الملكية الكريمة تأتي تعزيزا لمسيرة الاصلاح والتنمية واعادة البناء وضخ دماء جديدة في عدد من الوزارات والقطاعات الحكومية وانشاء هيئات عامة جديدة ، للوصول بالقطاعات الحكومية الى افضل مستويات الإنجازات التي تتلاءم مع رؤية المملكة الطموحة 2030 ، منوها بأن عجلة التقدم والتطور في القطاعات الحكومية لا تتوقف لتحقيق متطلبات المرحلة من مسيرة التطور والاصلاح التي بدأها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ،وساعده الأيمن ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله.

من جهته قال الشيخ الدكتور سالم بن حاج الخامري مدير عام فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد بمنطقة مكة المكرمة: سعدنا جميعا بهذه الحزمة الكبيرة التي تصل الى 45 امرا ملكيا تصب في تعزيز مسيرة الاصلاح والتنمية في بلادنا الغالية وتعمل على تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030 وبرنامج التحول الوطني ، لتؤكد ان القيادة الرشيدة -حفظها الله – تسير قدما نحو تطور الاداء في هذه الأجهزة بما يتلاءم ويتوافق مع رؤية المملكة الطموحة ومع توجهاتها نحو المزيد من خطط التنمية والعمل على تقييم وتطوير الأداء، كما ان انشاء هيئات عامة جديدة للمعارض والمؤتمرات والفضاء والمشتريات الحكومية والمحتوى المحلي ، يصب في تطور التنمية لبلادنا في مختلف المجالات ودعم اقتصادنا الوطني ، وهذا يجسد عزم قيادتنا الحكيمة على استمرارها في تطوير أعمال الجهات الحكومية بما يتواءم مع الخطط التنموية والرؤية الطموحة للمملكة.

( تطوير الاداء )

وقال معالي المهندس عمر بن عبد الله قاضي الامين العام لمنظمة العواصم والمدن الاسلامية ، أن صدور الأوامر الملكية الكريمة تمثل حرص القيادة -رعاها الله – على إحداث نقلة نوعية في ادارة الدولة وبناء مؤسساتها واختيار قياداتها الشابة الطموحة لتؤكد ان المملكة تسعى جاهدة لتعزيز مسيرة التطور ، خاصة وان المملكة حققت انجازات وجوائز عالمية من خلال مشاريع التحديث والخدمات.

من جانبه قال مستور بن مبارك المطرفي رئيس المجلس البلدي بمكة المكرمة ان صدور الأوامر الملكية الكريمة يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان حفظهما الله على تطوير وزارات ومؤسسات الدولة ودعمها بكفاءات وطنية شابة متسلحة بسلاح العلم والمعرفة ولديها طموحات كبيرة سوف تكرسها في سبيل تطوير اداء الوزارات والهيئات العامة بما يتفق مع رؤية المملكة الطموحة 2030 ، كما ان انشاء الهيئة السعودية للفضاء سوف يعزز قطاع الفضاء وتوطين وتطوير التكنولوجيا في هذا المجال والمساهمة في تنويع واستدامة الاقتصاد المحلي اما هيئة المعرض سوف تؤدي الى تفعيل صناعة المعارض والمؤتمرات في المملكة وبالتالي زيادة الناتج المحلي.

( التجديد في المؤسسات )

الدكتور احمد بن نافع المورعي مدير مكتب هيئة الاغاثة الاسلامية العالمية بمكة المكرمة سابقا وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة ام القرى، اكد ان الاوامر الملكية الكريمة ومضامينها جاءت لتؤكد حرص القيادة الرشيدة رعاها الله على تعزيز مسيرة الاصلاح والتطوير والتغيير في اجهزة الدولة ، واعادة الحيوية والنشاط بما يلبي رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني والاستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية والقادمة.

وقال نائب رئيس المجلس البلدي بمكة المكرمة فهد بن محمد الروقي ، أن عجلة التقدم في بلادنا لا تتوقف في جميع قطاعاتها ، فمسيرة الإ صلاح التي اطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – تتواصل وتثمر يوما بعد يوم يسانده في ذلك عضده الايمن ولي عهده الأمير محمد بن سلمان – رعاه الله – وهذا يعطي دلالة واضحة على أن بلادنا مقبلة على نهضة تطويرية شاملة في جميع المجالات ، وان القادم اجمل بإذن الله.

كما التقت البلاد بعدد من المواطنين ياسر بن علوي فدعق وفهد بن سعيد العويضي ونبيل عبد السلام خياط وعلى محمد عسيري ومحمد امين فلفلان ومدحت محمد اسلامي ومحمد الهذلي وعلي باشنم وعبد القادر الحربي ومصلح الحازمي وعلي المطرفي وسعيد الجهني وحميدان المعبدي وناصر معلا وممدوح الشهري وسليمان العلي وعبيد الله الحربي وفلاح العنزي ومحمد مجلي وخالد العبدان ، الذين عبروا عن سعادتهم بصدور هذه الاوامر الملكية الكريمة التي تترجم وبوضوح حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان على النهوض ببلادنا الى اعلى المستويات من التطور والشفافية ، والعمل على تحقيق ما اشتملت عليه الرؤية الطموحة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 .

واشاروا الى ان الأوامر الملكية وماتضمنته من تعيينات جديدة وانشاء هيئات عامة ، يعد نقلة نوعية كبيرة تهدف الى تطوير الخدمات المقدمة من قبل الاجهزة الحكومية للمواطنين الذين توليهم الدولة- اعزها الله- جل عنايتها واهتمامها، كما ان ضخ دماء شابة في الوزارات والهيئات يؤكد اهتمام الدولة بالمؤهلين من الشباب لإتاحة الفرص لهم للمشاركة في خطط التنمية المستدامة، وبناء هذا الوطن وتحقيق طموحاته.