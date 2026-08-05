اختتام النسخة الثانية والعشرين من برنامج البيك الصيفي «أبطال البيت» بجامعة الملك عبدالعزيز

البلاد (جدة)

قد تنتهي أيام البرنامج، وتُغلق ورش التدريب أبوابها، لكن ما اكتسبته المشاركات من ثقة ومهارات وتجارب سيبقى معهن، ليس مجرد ذكريات جميلة، بل مهارات عملية يمكن توظيفها في حياتهن اليومية ومستقبلهن. فبعد أربعة أسابيع من التعلّم والتجربة واكتشاف الذات، اختُتمت في جامعة الملك عبدالعزيز النسخة الثانية والعشرون من برنامج البيك الصيفي «أبطال البيت» – قسم البنات، لتنتهي رحلة هذا العام وتبدأ رحلة أخرى تحمل فيها المشاركات ما تعلمنه إلى بيوتهن ومجتمعاتهن ومستقبلهن.

وخلف هذه الرحلة شراكة جمعتها رؤية واحدة: أن الاستثمار الحقيقي في الفتيات يبدأ بمنحهن المساحة لاكتشاف قدراتهن، وبناء مهاراتهن، والثقة بما يستطعن تحقيقه. ومن هذا المنطلق، أُقيم البرنامج ضمن شراكة استراتيجية جمعت شركة البيك للأنظمة الغذائية وشركة صافية، التابعة لشركة وادي جدة، بالتعاون مع كلية علوم الإنسان والتصاميم بجامعة الملك عبدالعزيز، مستهدفًا الفتيات من الفئة العمرية (12–18) عامًا، من خلال تجربة تعليمية وتدريبية متكاملة جمعت بين المعرفة والتطبيق العملي.

وتضمن البرنامج ثماني ورش عمل تفاعلية صُممت لتنمية المهارات الحياتية والشخصية، وتعزيز قيم المسؤولية والاعتماد على النفس، وتشجيع الإبداع والعمل الجماعي. وشملت الورش: «مختبر البيت»، و«منزلي الذكي»، و«المطبخ الصحي»، و«صحة ولياقة»، و«عبق التراث»، و«زراعة واستدامة»، و«الميزانية الواعية»، و«التصميم الداخلي الذكي»، حيث أتاحت للمشاركات اكتساب مهارات عملية مرتبطة بحياتهن اليومية، وفهمًا أعمق لإمكاناتهن وقدرتهن على مواجهة المستقبل بثقة واستقلالية.

ولم تقتصر تجربة «أبطال البيت» على ما قُدّم داخل قاعات التدريب، بل امتدت إلى بناء شخصية أكثر وعيًا وقدرة على اتخاذ القرار، وتحويل المعرفة إلى ممارسة عملية تنعكس على حياة المشاركات وأسرهن ومجتمعهن.

ويُعد برنامج البيك الصيفي «أبطال البيت» أحد البرامج المجتمعية الرائدة التي تقدمها شركة البيك منذ أكثر من عقدين، مواصلًا رسالته في تمكين الأجيال وتنمية قدراتها من خلال محتوى تربوي وتطبيقي يجمع بين التعلم والتجربة.