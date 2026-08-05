“الجيومكانية” تحصل على جائزة ESIG الدولية

البلاد (الرياض)

حصلت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية على جائزة الأنظمة النموذجية في المجال الجيومكاني (ESIG) ضمن فئة الأنظمة المؤسسية، عن المنصة الجيومكانية الوطنية والتوأمة الرقمية، في إنجاز وطني يعكس ما حققته المملكة العربية السعودية من تقدم في بناء منظومة جيومكانية متكاملة تدعم التنمية، وترفع كفاءة الخدمات، وتعزز توظيف المعلومات الجيومكانية الدقيقة والموثوقة في التخطيط ودعم صناعة القرار.

وتُعد جائزة (ESIG) من أبرز الجوائز الدولية المتخصصة في المجال الجيومكاني، وأطلقتها شبكة المهنيين الجيومكانيين (the Geospatial Professional Network) عام 1980م؛ لتكريم الجهات التي تقدم نماذج رائدة في بناء الأنظمة الجيومكانية وتطبيقها، وتوظيف البيانات والتقنيات الجيومكانية الحديثة في تطوير العمليات والخدمات، وتعزيز التكامل بين الأنظمة والجهات ذات العلاقة وفق أفضل الممارسات الدولية.

واستند هذا المنجز إلى تطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية والذي تضمن تطوير إطار الحوكمة والادلة والسياسات والمعايير والمنصة الجيومكانية الوطنية، وبالتالي رفع مستوى تكامل البيانات والمعلومات الجيومكانية، وتوظيف التقنيات والحلول الجيومكانية الذكية، وتنمية القدرات والكفاءات الوطنية المتخصصة، بما أسهم في بناء منظومة وطنية متقدمة ترتكز على التكامل والابتكار والاستدامة.

ويجسد حصول المملكة العربية السعودية -ممثلةً بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية- على هذه الجائزة الدولية؛ ما تحقق بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- من تطور في المنظومة الجيومكانية الوطنية، وما نفذته الهيئة من مبادرات جيومكانية، وتعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع نطاق الاستفادة من المعلومات الجيومكانية في دعم الأولويات التنموية.