ولي العهد والرئيس السوري يبحثان تعزيز التعاون وتطورات المنطقة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من فخامة السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية.