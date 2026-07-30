الأسهم السعودية ترتفع 45.62 نقطة وسط تداولات بـ4.6 مليار ريال

البلاد (الرياض)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس تعاملات اليوم (الخميس) على ارتفاع، مدعوماً بتداولات بلغت قيمتها نحو 4.6 مليار ريال، في جلسة شهدت تحركات متفاوتة لأسهم الشركات المدرجة بين الارتفاع والانخفاض.

وأغلق المؤشر الرئيس مرتفعاً 45.62 نقطة، ليصل إلى مستوى 10589.72 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 4.6 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة نحو 212 مليون سهم.

وشهدت جلسة التداول ارتفاع أسهم 122 شركة، في مقابل تراجع أسهم 129 شركة، في مؤشر على تفاوت أداء الأسهم خلال التعاملات، مع استمرار تحرك السيولة بين القطاعات والشركات المدرجة في السوق.

وتصدرت أسهم شركات تبوك الزراعية، وصناعة الورق، وتكوين، وطباعة وتغليف، وأملاك قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الجلسة، بينما جاءت أسهم شركات التعاونية، وكيمانول، وأسمنت الرياض، والمجموعة السعودية، والبابطين ضمن الأسهم الأكثر انخفاضاً.

وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض في أسهم الشركات الأكثر تحركاً خلال جلسة الخميس بين 10.00% و9.99%، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وعلى صعيد الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث كمية التداول، تصدرت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وبترو رابغ، والأهلي، والراجحي قائمة الشركات الأكثر تداولاً من حيث عدد الأسهم المتداولة.

أما من حيث قيمة التداولات، فجاءت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، وأرامكو السعودية، وشركة الاتصالات السعودية، والتعاونية في صدارة الأسهم الأكثر نشاطاً، ما يعكس تركّز جانب مهم من السيولة المتداولة في عدد من الشركات الكبرى بالسوق.

وفي السوق الموازية «نمو»، أنهى المؤشر تعاملات الخميس على ارتفاع أيضاً، مضيفاً 65.17 نقطة، ليغلق عند مستوى 21834.98 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات في السوق الموازية نحو 10 ملايين ريال، فيما تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 1.7 مليون سهم، لتسجل السوق الموازية بدورها أداءً إيجابياً في ختام تعاملات الأسبوع.