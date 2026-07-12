مقتل ضابط إيراني في غارات أمريكية على جاسك

البلاد (طهران)

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، مقتل أحد أفراد القوات البحرية الإيرانية خلال الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع في جنوب البلاد، في أحدث تطورات التصعيد العسكري المتواصل بين واشنطن وطهران.

ونقلت وكالتا “مهر” و”تسنيم”، عن مسؤول محلي، أن الملازم حميد رضا دهقاني، أحد منتسبي القوات البحرية الإيرانية، قُتل خلال الهجوم الذي شنته القوات الأمريكية على ميناء جاسك المطل على خليج عُمان، والذي وصفته وسائل الإعلام الإيرانية بـ”الهجوم الإجرامي الإرهابي”.

ويُعد هذا أول إعلان رسمي من الجانب الإيراني عن مقتل عسكري في الضربات الأمريكية التي نُفذت ليل السبت والأحد، في حين لم تصدر السلطات الإيرانية حتى الآن حصيلة رسمية للخسائر البشرية أو الأضرار المادية الناجمة عن تلك الهجمات.

وجاء الإعلان بعد ساعات من تأكيد القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” انتهاء الجولة الثالثة من الضربات التي نفذتها القوات الأمريكية ضد أهداف داخل إيران خلال الأسبوع الجاري.

وأوضحت “سنتكوم” أن العمليات استهدفت نحو 140 هدفاً عسكرياً باستخدام طائرات مقاتلة وسفن حربية وطائرات مسيرة، شملت منصات لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، ومستودعات للذخيرة، وشبكات اتصالات، ومنشآت للمراقبة الساحلية، مؤكدة أن الضربات جاءت رداً على الهجمات الإيرانية التي استهدفت سفناً تجارية في مضيق هرمز.

وأضافت القيادة الأمريكية أن العمليات نُفذت بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتهدف إلى تقليص قدرات إيران على تهديد الملاحة الدولية والبحارة المدنيين، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية أسهمت منذ مايو الماضي في تأمين عبور أكثر من 800 سفينة تجارية ونحو 400 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز.

وفي المقابل، صعّد الحرس الثوري الإيراني من عملياته العسكرية، معلناً تنفيذ هجمات استهدفت قواعد ومواقع عسكرية أمريكية في المنطقة، إلى جانب إعلان إغلاق مضيق هرمز “حتى إشعار آخر”، في خطوة أثارت مخاوف دولية من تداعياتها على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.

ويأتي الإعلان عن مقتل الضابط الإيراني في وقت تتواصل فيه المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تحذيرات من اتساع رقعة الصراع وامتداد تداعياته إلى دول وممرات بحرية أخرى في المنطقة.