ترمب: وجهنا ضربات قوية لإيران.. ومضيق هرمز لا يزال مفتوحاً

البلاد (واشنطن)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة نفذت “ضربات شديدة” ضد إيران، مشدداً على أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحاً أمام حركة الملاحة الدولية، رغم التصعيد العسكري الأخير بين الجانبين.

وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة NBC، إن المضيق الاستراتيجي لا يزال مفتوحاً، في وقت أكدت فيه القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن الممر المائي الدولي متاح أمام جميع السفن التي تعبر بشكل قانوني.

وأوضحت “سنتكوم” أن قواتها منتشرة وجاهزة لضمان استمرار حرية الملاحة في المنطقة، مؤكدة أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، وأن حركة السفن التجارية مستمرة بصورة طبيعية.

وجاءت تصريحات ترامب عقب إعلان إيران أن أي سفينة لن تتمكن من عبور مضيق هرمز إلا بعد الحصول على تصريح مسبق، في خطوة من شأنها زيادة التوتر حول أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة والتجارة العالمية.

وكانت طهران قد أعلنت، الأحد، إغلاق مضيق هرمز، بعد تنفيذها هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في عدد من دول الخليج، وذلك رداً على جولة جديدة من الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع على الساحل الإيراني، وقالت واشنطن إنها جاءت رداً على هجوم نفذته قوات الحرس الثوري الإيراني ضد سفينة تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه المخاوف من انهيار مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران في منتصف يونيو الماضي، والتي هدفت إلى إنهاء الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط عقب الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير، وسط تحذيرات من أن استمرار التوتر قد يقوض فرص العودة إلى المسار الدبلوماسي ويهدد أمن الملاحة واستقرار المنطقة.