وزير الخارجية ونظيرته الأيرلندية يبحثان توسيع الشراكة والمستجدات الدولية

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في جدة اليوم، معالي وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع بجمهورية أيرلندا السيدة هيلين ماكنتي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يسهم في توسيع آفاق الشراكة بين المملكة وجمهورية أيرلندا، ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف للتوصل لحلول سلمية شاملة تنهي الصراع في المنطقة، مؤكدين أهمية مواصلة المساعي الدبلوماسية لمعالجة الأزمات وعودة الاستقرار للمنطقة وضمان سلامة الممرات المائية وحرية الملاحة فيها.

كما بحثا فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الفرص التي تتيحها رؤية المملكة 2030؛ بما يعزز التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

حضر اللقاء، وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود بن محمد الساطي، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ فريد بن سعد الشهري.