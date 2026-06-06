وزير الصناعة يبحث تعزيز التعاون الصناعي مع مجموعة “sistema” الاستثمارية

البلاد (سانت بطرسبورغ)
عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، لقاءً في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية مع رئيس مجلس إدارة مجموعة “Sistema” الاستثمارية؛ لاستكشاف فرص التعاون المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، كما زار معهد “Karpinsky” الجيولوجي؛ لتبادل المعرفة والخبرات، والاطلاع على أحدث تقنيات استكشاف المعادن.
وخلال اجتماع الخريّف مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “Sistema” الاستثمارية، ناقش الجانبان فرص التعاون في عددٍ من القطاعات التي تستهدف الإستراتيجية الوطنية للصناعة تطويرها وتوطين تقنياتها في المملكة، إلى جانب مباحثات حول أوجه التعاون المشترك في مجال المدن الصناعية، بما يسهم في تعزيز القدرات الصناعية الوطنية وتطوير سلاسل الإمداد.
وعلى صعيد متصل، زار معاليه معهد “Karpinsky” الجيولوجي الروسي، وبحث مع مسؤوليه فرص تبادل الخبرات العلمية، وتعزيز التعاون في مجالات الخرائط الجيولوجية، وتقنيات استكشاف المعادن، بما يدعم تطوير قطاع التعدين وتنمية المعرفة الجيولوجية.
ورافق معاليه خلال الزيارة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس ماجد العرقوبي، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي.
ويأتي اللقاء والجولة الميدانية ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتعزيز الشراكات الدولية، ونقل المعرفة والخبرات المتقدمة، واستقطاب الاستثمارات النوعية
إلى المملكة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وترسيخ مكانة المملكة كمركز صناعي وتعديني عالمي.
وخلال اجتماع الخريّف مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “Sistema” الاستثمارية، ناقش الجانبان فرص التعاون في عددٍ من القطاعات التي تستهدف الإستراتيجية الوطنية للصناعة تطويرها وتوطين تقنياتها في المملكة، إلى جانب مباحثات حول أوجه التعاون المشترك في مجال المدن الصناعية، بما يسهم في تعزيز القدرات الصناعية الوطنية وتطوير سلاسل الإمداد.
وعلى صعيد متصل، زار معاليه معهد “Karpinsky” الجيولوجي الروسي، وبحث مع مسؤوليه فرص تبادل الخبرات العلمية، وتعزيز التعاون في مجالات الخرائط الجيولوجية، وتقنيات استكشاف المعادن، بما يدعم تطوير قطاع التعدين وتنمية المعرفة الجيولوجية.
ورافق معاليه خلال الزيارة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس ماجد العرقوبي، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي.
ويأتي اللقاء والجولة الميدانية ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتعزيز الشراكات الدولية، ونقل المعرفة والخبرات المتقدمة، واستقطاب الاستثمارات النوعية
إلى المملكة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وترسيخ مكانة المملكة كمركز صناعي وتعديني عالمي.