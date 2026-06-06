البديوي: استمرار إيران في استهداف البحرين والكويت دليل إصرار على زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة

البلاد (الرياض)

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاستمرار الاعتداءات الإيرانية العدائية التي تستهدف مملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكدًا أن استمرار النظام الإيراني في أعماله الإرهابية باستهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية، دليل على رغبته في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتقويض جهود السلام.

وجدد معاليه، التأكيد على أن هذه الأعمال الإرهابية الإيرانية الغادرة تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسؤول، وانتهاكًا سافرًا لجميع القوانين والأعراف الدولية، وتهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة.

وشدد معالي الأمين العام، على أن أمن مملكة البحرين ودولة الكويت يعد جزءًا لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، وأن دول المجلس تقف موقفًا موحدًا وثابتًا إلى جانبهما، وتدعم بشكل كامل جميع الإجراءات التي تتخذانها لحماية أمنهما وصون سيادتهما وسلامة أراضيهما.