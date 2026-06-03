نقاط البيع

سجّلت عمليات نقاط البيع في المملكة، خلال الفترة من 24 إلى 30 مايو، إنفاقًا بنحو 14.4 مليار ريال. وتصدُّر الأطعمة والمشروبات بـ 2.46 مليار، تلتها المطاعم بنحو 1.97 مليار، والملبوسات والإكسسوارات نحو 1.75 مليار، ومحطات الوقود 996 مليون ريال.

أنماط التقنية

أعلنت شركة أنماط التقنية للتجارة، فوزها بترسية عقد من الشركة السعودية للطاقة، لتنفيذ استبدال وتوسعة أجهزة المستخدم النهائي، بقيمة 314.5 مليون ريال، مشيرة إلى أن الأثر المالي سيتحدد بناءً على أوامر الشراء التي سيتم تنفيذها مستقبلًا.

مكة للإنشاء

انتهت أمس أحقية الأرباح النقدية لشركة مكة للإنشاء عن عام 2025.وكانت الشركة قد أوصت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس المال، ما يعادل 1.5 ريال للسهم عن الفترة، وسيتم توزيع الأرباح اعتباراً من 22 يونيو الجاري.