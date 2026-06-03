الإقتصاد

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صحيفة البلادaccess_time18 / ذو الحجة / 1447 هـ       3 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

نقاط البيع

سجّلت عمليات نقاط البيع في المملكة، خلال الفترة من 24 إلى 30 مايو، إنفاقًا بنحو 14.4 مليار ريال. وتصدُّر الأطعمة والمشروبات بـ 2.46 مليار، تلتها المطاعم بنحو 1.97 مليار، والملبوسات والإكسسوارات نحو 1.75 مليار، ومحطات الوقود 996 مليون ريال.

أنماط التقنية

أعلنت شركة أنماط التقنية للتجارة، فوزها بترسية عقد من الشركة السعودية للطاقة، لتنفيذ استبدال وتوسعة أجهزة المستخدم النهائي، بقيمة 314.5 مليون ريال، مشيرة إلى أن الأثر المالي سيتحدد بناءً على أوامر الشراء التي سيتم تنفيذها مستقبلًا.

مكة للإنشاء

انتهت أمس أحقية الأرباح النقدية لشركة مكة للإنشاء عن عام 2025.وكانت الشركة قد أوصت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس المال، ما يعادل 1.5 ريال للسهم عن الفترة، وسيتم توزيع الأرباح اعتباراً من 22 يونيو الجاري.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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