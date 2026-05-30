وزير الحرس الوطني يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

البلاد (منى)

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية -حفظه الله- بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1447هـ.

وعبر سموه عن أصدق التبريكات والتهاني لما تحقق من نجاح كبير لحج هذا العام 1447هـ, بفضل الله -عزّ وجل- ثم بفضل ما يوليه -أيده الله- من اهتمام ورعاية كبيرة وحرص دائم على توفير الخدمات كافة وتسخير مختلف الإمكانات التي تمكن ضيوف الرحمن من أداء فريضة الحج بيسر وسهولة، سائلًا الله -عزّ وجل- أن يتقبل من خادم الحرمين الشريفين ويبارك مساعيه، وأن يُديم على البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1447هـ.

وعبّر سموه بأصدق التبريكات والتهاني لما تحقق من نجاح كبير لحج هذا العام 1447هـ، بفضل الله -عزّ وجل- ثم بفضل ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ورعاية كبيرة وحرص دائم على توفير الخدمات كافة وتسخير مختلف الإمكانات التي تُمكن ضيوف الرحمن من أداء فريضة الحج بيسر وسهولة، سائلًا الله -عزّ وجل- أن يتقبل من سموه الكريم ويبارك جهوده، وأن يُديم على البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة -أيدها الله-.