تركي بن محمد بن فهد يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1447 هـ.

وقال سموه: “إن نجاح موسم الحج لهذا العام ولله الحمد، يأتي استمرارًا للنجاحات التي تتحقق سنويًا بفضل من الله تعالى، ثم بفضل التوجيهات والمتابعة المستمرة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وحرصهما البالغ على بذل كل ما من شأنه تسخير جميع الإمكانات، وتوفير أحدث التقنيات ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء نُسكهم في أمن وطمأنينة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات”.

وأضاف سموه: “إن قيادة هذه البلاد المباركة قد حملت على عاتقها منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وحتى هذا العهد الزاهر مسؤولية خدمة الحرمين الشريفين والقيام على توفير الراحة لقاصديهما”.

وسأل سموه المولى -عزّ وجل- أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على بلادنا الأمن والاستقرار والرخاء.