“رحلة مطمئنة” برنامج توعوي يغطّي كل مراحل الحج بلغات مختلفة

البلاد (مكة المكرمة)

أُطلق في موسم حج هذا العام 1447هـ برنامج توعوي شامل موجه لضيوف الرحمن باسم “رحلة مطمئنة”.

ويضم البرنامج الذي أطلقته “رحلات ومنافع” التابعة لمطوفي حجاج الدول العربية “أشرقت” خمسة مسارات تغطّي كافة مراحل الحج ومتطلبات الحاج ومكاتب شؤون الحجاج والعاملين في الحج، بحيث يضم كل مسار دليلاً توعويًا يثقّف الحاج ويوعّيه ويجيب على كل تساؤلاته.

ووفق الرئيس التنفيذي لرحلات ومنافع محمد الطيب الخزامي فإن المسار الأول للبرنامج مخصص لمرحلة ما قبل وصول الحاج ويحمل اسم “رحلات مستنيرة”، أما المسار الثاني والذي يضم الدليل التوعوي “رحلات ممكنة” فهو مخصص للعاملين وضيوف الرحمن.

أما المسار الثالث للبرنامج الذي وًضع له الدليل القانوني “رحلات موثوقة” فهو لتثقيف الحاج ومكاتب شؤون الحجاج بحقوقهم وواجباتهم وفق الأنظمة السعودية.

وخصص المسار الرابع الذي يحمل اسم “رحلات مقدسة” دليلاً توعويًا للحجاج فيما يتعلق برحلتهم في المشاعر المقدسة من معرفة مواقع سكنهم في مشعرَي مني ومزدلفة وتحركاتهم وكل ما يتعلق بشعيرة الحج والأنظمة والتعليمات المتبعة في المشاعر.

ووضع المسار الخامس لمرحلة ما بعد الحج من خلال الدليل التوعوي “رحلات مثرية” والذي يشتمل على التعريف بالأماكن الدينية والسياحية التي يمكن للحاج أن يقصدها بعد الانتهاء من شعيرته، في 6 مدن ومواقع هي مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف، العلا، بالإضافة إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

ويؤكد الخزامي أن “رحلات ومنافع” أولت جانب التوعوية اهتمامًا كبيرًا كونها حجر الأساس في نجاح موسم الحج، ونجحت في الموسم الماضي بالحصول على جائزتَي تواصل من وزارة الحج والعمرة في فئتَي مسارَي نشر التوعوي المكاني والرقمي.

وأشار إلى أن المسارات الخمسة التي غطّت كل مراحل الحج بأدلتها التوعوية راعت اختلاف المستوى التعليمي والثقافات للحجاج وقُدّمت بلغات مختلفة.

ولفت الخزامي إلى أن برامجهم التوعوية تبدأ من قبل وصول الحاج عبر زيارات بلدان الحجاج وتقديم محاضرات في بلدانهم قبل وصولهم، ومن ثم تتواصل هذه البرامج بعد وصولهم للأراضي المقدسة حتى مغادرتهم بعد أداء النسك سالمين غانمين وفق تعليمات وزارة الحج والعمرة.

مشدّدًا على سعيهم بكافة الإمكانات إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وفق رؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيّدها الله- للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من ضيوف الرحمن، والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية وخدمات متكاملة.