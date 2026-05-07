جدة الحلم والرؤية.. المدينة التي قررت أن تعيد اختراع نفسها

زين أمين

ليست كل المدن محظوظة بما يكفي لتحصل على فرصة ثانية. بعض المدن يمر بها الزمن فتشيخ بصمت، وبعضها تتآكل أطرافها تحت ضغط النمو العشوائي حتى تصبح أسيرة تاريخها .. عاجزة عن اللحاق بمستقبل يتشكل من حولها. لكن هناك مدنًا نادرة يمنحها التاريخ لحظة استثنائية .. لحظة لا تشبه أي لحظة سبقتها، لحظة تصبح فيها قادرة ليس فقط على إصلاح أخطاء الماضي بل على إعادة كتابة فكرتها بالكامل.

واليوم .. تقف جدة أمام هذه اللحظة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ..

ما حدث في جدة خلال السنوات الماضية لم يكن مجرد مشروع إزالة لأحياء قديمة أو معالجة لمبانٍ آيلة للسقوط أو تصحيح لمشهد عمراني اختلطت فيه الفوضى بالتهالك. ما حدث في الحقيقة كان قرارًا حضاريًا جريئًا أعاد فتح كتاب المدينة من الصفحة الأولى. مناطق كانت لعقود طويلة تحمل آثار التكدس .. وتحديات الأمن وتشوهات التخطيط وتعقيدات الحياة اليومية .. أصبحت اليوم مساحات مفتوحة .. بيضاء .. صامتة .. لكنها ليست فراغًا. إنها أكبر مخزون حضري تمتلكه جدة منذ تأسيسها الحديث. إنها فرصة قد لا تتكرر قبل مئة عام.

السؤال لم يعد: ماذا أزلنا؟

السؤال الحقيقي الآن: ماذا سنخترع وكيف سنبدع؟

هذا السؤال ليس هندسيًا فقط أو اقتصاديًا أو إداريًا، بل هو سؤال حضاري سيحدد كيف سيعيش أبناء جدة وأحفادهم بعد خمسين ومئة عام. لأن القرارات التي تُتخذ اليوم لن تحدد شكل مبانٍ أو شوارع فقط .. بل ستحدد شكل الحياة نفسها ..

من ينظر إلى جدة من الأعلى الآن .. سيرى مشهدًا غير مسبوق. مساحات واسعة ممتدة في قلب المدينة وأطرافها .. متناثرة في مواقع استراتيجية وكأن المدينة تخفي داخل جسدها مدينة أخرى لم تولد بعد. البعض يراها أراضي تطوير، البعض يراها فرصًا استثمارية، البعض يراها مشاريع عقارية محتملة. لكن أصحاب الرؤية الحقيقية يرون فيها شيئًا مختلفًا تمامًا .. يرون فيها جدة الجديدة وهي تنتظر من يوقظها ..

وهنا تبدأ القضية الكبرى.

إذا تعاملنا مع هذه المساحات على أنها قطع منفصلة، وكل قطعة تُطور بمعزل عن الأخرى، وكل مشروع ينظر فقط إلى حدوده العقارية، وكل مستثمر يرى الأرض رقمًا في ميزانية، فإننا سنبني مباني وفنادق ومولات ومستشفيات جديدة نعم، لكننا سنكرر أخطاء الماضي بأدوات أكثر حداثة. سنكسب الحاضر .. لكننا سنخسر المستقبل ..

أما إذا تعاملنا مع هذه المساحات باعتبارها أجزاء من منظومة واحدة مترابطة .. فإننا لا نتحدث عن تطوير عقاري .. بل عن إعادة اختراع مدينة كاملة ..

تخيلوا جدة بعد ثلاثين عامًا…

مدينة لا تُقسم إلى أحياء تقليدية .. بل إلى منظومات معيشية ذكية .. أو ما يمكن تسميته بالقرى الحضرية المتكاملة. كل قرية تحمل شخصية خاصة وهوية عمرانية وإنسانية مستقلة .. لكنها متصلة عضويًا ببقية المدينة كما تتصل خلايا الجسد الواحد. قرى يعيش فيها الإنسان قبل السيارة. قرى يمكن فيها للطفل أن يصل إلى مدرسته سيرًا خلال دقائق، ويمكن للأب أن يعمل بالقرب من منزله، ويمكن للأم أن تجد الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية في نطاق حياة طبيعي لا يستهلك الأعمار في الطرق ..

تخيلوا شوارع ليست مجرد ممرات عبور بل أماكن للحياة. أرصفة مظللة وحدائق متصلة .. مسارات للدراجات ومناطق للمشاة .. ساحات ثقافية ومكتبات مفتوحة .. مقاهٍ اجتماعية ومساحات فنية ومراكز مجتمعية تنبض بالحياة على مدار اليوم ..

تخيلوا أن جدة لم تعد مدينة تعتمد على السيارة كوسيلة وحيدة للبقاء .. بل مدينة تمتلك شبكة حركة متعددة الطبقات. قطارات حضرية خفيفة .. مسارات كهربائية ذاتية القيادة .. أنفاق خدمات ذكية تحت الأرض، ممرات مشاة فوقية مكيفة ومظللة .. وربط لوجستي يعمل في الخلفية بصمت بحيث لا يراه الناس لكنهم يشعرون بذكائه في كل لحظة ..

تخيلوا مدينة يمكن تجديد جزء منها بعد خمسين عامًا دون أن تتعطل الحياة فيها. مدينة لا تُدار بالمشاريع الموسمية بل تُدار بالرؤية المستمرة ..

هذه ليست أحلامًا رومانسية. هذه هي الفلسفة التي تبني بها المدن العظيمة مستقبلها قبل أن يصل إليها المستقبل ..

لكن جدة ليست كأي مدينة .. جدة ليست مجرد مدينة ساحلية على البحر الأحمر. وليست مجرد مركز اقتصادي ضخم. وليست مجرد وجهة سياحية. جدة هي بوابة الحرمين الشريفين. هي المدينة التي يستقبل فيها ملايين البشر انطباعهم الأول عن المملكة قبل أن يصلوا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة. هي الرئة التجارية للمملكة. وهي منصة ثقافية واجتماعية وسياحية واقتصادية لها تأثير يتجاوز حدود الزمان والمكان .. وحين تكون مدينة بهذه القيمة فإن التخطيط التقليدي لم يعد كافيًا ..

ما تحتاجه جدة اليوم ليس مجرد تنفيذ مشاريع.

ما تحتاجه جدة هو عقل حضري استثنائي.

ما تحتاجه جدة الآن هو قرار تاريخي بإنشاء مركز جدة للابتكار الحضري .. مركز لا يعمل بعقلية الإدارات التقليدية بل بعقلية مختبرات المستقبل ..

مركز لا يسأل: كيف نبني مشروعًا؟

بل يسأل: كيف نبني مدينة تعيش بعد مئة عام؟

هذا المركز يجب أن يجمع في مكان واحد أفضل العقول الوطنية والعالمية من تخصصات متعددة: مخططين حضريين ومعماريين وعلماء اجتماع وخبراء بيانات متخصصين في الذكاء الاصطناعي .. وخبراء نقل وطاقة ومياه وبيئة وأمن حضري، واقتصاد وسياحة وثقافة وسلوك بشري. لأن المدن الحديثة لم تعد تُبنى بالإسمنت وحده بل تُبنى بالأحلام والخيال .. وبالعلم وبالمعرفة ..

أولى مهام هذا المركز يجب أن تكون بناء التوأم الرقمي الكامل لجدة ..

مدينة كاملة تعيش رقميًا قبل أن تُبنى على الأرض. نموذج حي يمكن من خلاله اختبار أي شارع وأي حي وأي مشروع وأي استثمار .. ومعرفة أثره على الحركة والازدحام والهواء والطاقة والمياه والسكان والاقتصاد وجودة الحياة ليس اليوم فقط… بل بعد خمسين عامًا.

بعد ذلك تأتي المهمة الأكثر أهمية: إعادة تعريف الحي السكني .. الحي لم يعد مجموعة مبانٍ وشوارع ومواقف سيارات ..

الحي الحديث هو منظومة حياة. هو مكان يستطيع الإنسان أن يعيش فيه دون أن يهدر نصف عمره في الانتقال. هو مكان يحقق مفهوم الخمس دقائق: المدرسة، العيادة، الحديقة، السوق، المسجد، المكتب، الثقافة، الرياضة، والترفيه .. كلها ضمن دائرة حياة إنسانية طبيعية ..

ثم تأتي الخطوة الأهم: ربط الجزر العمرانية الحالية ببعضها.

هذه المساحات التي تبدو اليوم كأنها جزر منفصلة يجب أن تتحول إلى شبكة عصبية واحدة. شبكة تتحرك فيها البيانات والطاقة والنقل والخدمات كما تتحرك الدماء في العروق. ليس عبر حلول تقليدية فقط بل عبر أنظمة فوقية وتحتية متقدمة تجعل الحركة تجربة إنسانية لا عبئًا يوميًا ..

ثم يأتي التمويل.

المستقبل لا يُبنى بالموازنات الحكومية وحدها.

جدة تحتاج إلى نماذج تمويل مبتكرة تجعل القطاع الخاص شريكًا في بناء المستقبل .. لا مجرد مستثمر في الأرض. شراكات استراتيجية طويلة الأجل .. صناديق تنمية حضرية وأدوات استثمارية ذكية ومشاركة مجتمعية تجعل أبناء جدة أنفسهم جزءًا من صناعة مدينتهم.

لكن ربما أهم عنصر في كل هذه المنظومة هو الإنسان.

المدن لا تُبنى بالإسمنت فقط.

المدن تُبنى بالانتماء.

لذلك يجب أن يكون المجتمع جزءًا من صناعة جدة الجديدة. كل أسرة، كل شاب، كل سيدة أعمال، كل رائد أعمال، كل فنان، كل مهندس، كل صاحب فكرة. لأن المدينة التي يصنعها سكانها تختلف جذريًا عن المدينة التي تُفرض عليهم. ومن هنا تظهر فكرة العبقرية التنفيذية.

بدلاً من محاولة تغيير جدة كلها دفعة واحدة، يتم اختيار قطاع استراتيجي محدد داخل المدينة. مساحة واضحة. موقع محوري. قطعة من المستقبل .. ثم يتم تحويل هذه المساحة إلى أول نموذج حي لجدة القادمة ..

ليس مخططًا على الورق.

ليس عرضًا رقميًا.

ليس مجسمًا في معرض.

بل واقعًا يمشي الناس فيه: حي كامل يعمل بمعايير المستقبل. طرق ذكية. مبانٍ مستدامة. طاقة نظيفة. إدارة رقمية. مساحات خضراء. حياة إنسانية. نقل متصل. خدمات متكاملة.

حين يرى المواطن هذا النموذج بعينه تبدأ القناعة والاطمئنان ..

حين يراه المستثمر .. يبدأ الاستثمار.

حين يراه صانع القرار .. تبدأ الجرأة.

ثم تنتقل التجربة إلى منطقة ثانية، ثم ثالثة، ثم رابعة.

ثم تصبح جدة كلها مشروعًا مستمرًا لإعادة الاكتشاف.

لكن كل ذلك يبدأ من القيادة.

وجدة اليوم لا تحتاج أمينًا يدير الملفات فقط.

ولا تحتاج مسؤولًا يحتفل بعدد الأرصفة أو أعمدة الإنارة أو اللوحات الإرشادية.

ولا تحتاج قائدًا يقيس النجاح بعدد العقود الموقعة.

جدة تحتاج أمينًا حالمًا لديه خيال وحلم ورؤية ..

أمينًا يفكر بمقياس القرن، لا بمقياس الدورة الإدارية.

أمينًا يرى في الأراضي البيضاء فرصًا حضارية، لا مجرد مخططات تنظيمية.

أمينًا يؤمن أن المدينة كائن حي ينمو ويتطور ويتعلم ويتغير.

أمينًا يملك الجرأة ليقول:

لن نطور جدة بل سنعيد اختراعها.

لأن الحقيقة الواضحة أن هذه اللحظة لن تنتظر طويلًا.

الأراضي الخالية اليوم ستُملأ غدًا.

والقرارات التي تُتخذ الآن ستحدد شكل المدينة لأجيال قادمة.

إما أن نملأ هذه الفراغات بمشاريع منفصلة .. فنكسب الحاضر .. ونخسر المستقبل ..

أو نملأها بفكرة عظيمة .. فنصنع مدينة تصبح مرجعًا للعالم العربي والإسلامي والعالمي ..

جدة اليوم لا تقف أمام مشروع عمراني.

ولا أمام خطة تطوير.

ولا أمام توسعة حضرية.

جدة اليوم تقف أمام امتحان تاريخي.

إما أن تكون مدينة تطورت ..

أو مدينة أُعيد اختراعها من جديد ..

وحين ينظر أحفاد أبناء جدة بعد خمسين عامًا إلى هذه اللحظة .. لن يسألوا كم شارعًا تم سفلتته .. أو كم برجًا تم بناؤه .. أو كم مشروعًا تم افتتاحه ..

بل سيسألون سؤالًا واحدًا فقط:

حين امتلكت جدة فرصة المئة عام… هل امتلكتم الجرأة لتصنعوا المستقبل؟!