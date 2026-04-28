رؤية السعودية 2030: القطاع غير الربحي والاستثمار الاجتماعي في قلب التحول التنموي

مع صدور التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2025، تتضح ملامح مرحلة جديدة من التحول الوطني، لم تعد تقتصر على الإنجاز الاقتصادي، بل تمتد إلى بناء منظومة تنموية متكاملة يتصدرها القطاع غير الربحي، وتتجذر فيها المسؤولية الاجتماعية والاستثمار الاجتماعي كركائز رئيسية للتنمية المستدامة.

التقرير، الذي تزامن مع مرور عقد على إطلاق الرؤية، كشف عن تحقيق 93% من مؤشرات الأداء مستهدفاتها أو تجاوزها، في مؤشر يعكس نضج التنفيذ وتسارع وتيرة التحول في مختلف القطاعات . إلا أن اللافت في نسخة هذا العام هو التركيز المتزايد على البعد المجتمعي، بوصفه شريكًا أساسيًا في التنمية.

القطاع غير الربحي: من الهامش إلى الشريك التنموي

أبرز التقرير التحول النوعي الذي شهده القطاع غير الربحي، حيث أصبح أكثر فاعلية وتنظيمًا، بعد سلسلة من الإصلاحات التي استهدفت تمكينه وتوسيع نطاق تأثيره.

فقد أسهمت الجهود الحكومية في تهيئة بيئة حاضنة ومحفزة للمنظمات غير الربحية، ما أدى إلى تعزيز دورها في دعم النمو الاجتماعي والاقتصادي، وتكاملها مع القطاعين الحكومي والخاص .

كما شهد العمل التطوعي قفزات ملحوظة، حيث تجاوز عدد المتطوعين مستهدفات الرؤية مبكرًا، في دلالة على تنامي ثقافة المشاركة المجتمعية وتحولها إلى قيمة راسخة في المجتمع السعودي.

المسؤولية الاجتماعية: من المبادرات إلى الاستراتيجية

لم تعد المسؤولية الاجتماعية للشركات نشاطًا ثانويًا، بل أصبحت جزءًا من صميم الاستراتيجيات المؤسسية. ويعكس ذلك ارتفاع التزام الشركات السعودية ببرامج المسؤولية الاجتماعية، وتحولها إلى أداة فاعلة لدعم التنمية.

وتشير البيانات إلى توسع مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق الاجتماعي، ما يعزز التكامل بين الاقتصاد والمجتمع، ويؤكد أن التنمية لم تعد مسؤولية الحكومة وحدها، بل مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف .

هذا التحول يعكس نجاح الرؤية في إعادة تعريف دور القطاع الخاص، من كونه محركًا اقتصاديًا فقط، إلى شريك تنموي يساهم في تحسين جودة الحياة.

الاستثمار الاجتماعي: نحو أثر مستدام

في سياق متصل، برز مفهوم الاستثمار الاجتماعي كأحد أبرز ملامح المرحلة الحالية، حيث لم تعد المبادرات الاجتماعية تركز على الدعم المؤقت، بل تتجه نحو تحقيق أثر طويل الأمد.

ويظهر ذلك من خلال دعم المشاريع المجتمعية ذات العائد المستدام، وتعزيز كفاءة الإنفاق الاجتماعي، وربطه بمؤشرات قياس الأداء والأثر، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية للمجتمع.

كما ساهمت برامج الرؤية في توجيه الاستثمارات نحو قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مثل التعليم والصحة والإسكان، ما يعزز مفهوم التنمية الشاملة.

تكامل القطاعات: نموذج تنموي جديد

التقرير يؤكد أن أحد أهم إنجازات رؤية 2030 يتمثل في بناء نموذج تكاملي يجمع بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، في منظومة واحدة تعمل لتحقيق أهداف مشتركة.

هذا التكامل أسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد، وتوسيع نطاق الأثر التنموي، وتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.

نحو المرحلة الثالثة: تعظيم الأثر المجتمعي

ومع دخول الرؤية مرحلتها الثالثة، يتوقع أن يتعزز التركيز على تعظيم الأثر الاجتماعي والاستثماري، وليس فقط تحقيق المستهدفات الرقمية.

فبعد سنوات من البناء المؤسسي والإصلاحات، باتت المملكة أمام فرصة لترسيخ نموذج تنموي مستدام، يكون فيه الإنسان محور التنمية، والمجتمع شريكًا فاعلًا في صناعة المستقبل.

خلاصة

يعكس تقرير 2025 لرؤية السعودية 2030 تحولًا عميقًا في فلسفة التنمية، حيث لم يعد النجاح يقاس بالأرقام الاقتصادية فقط، بل بمدى تأثيره في المجتمع.

وفي هذا السياق، يبرز القطاع غير الربحي والمسؤولية الاجتماعية والاستثمار الاجتماعي كأدوات رئيسية لصناعة هذا الأثر، مما يؤكد أن المملكة تسير نحو نموذج تنموي أكثر شمولًا واستدامة، يوازن بين النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي

خالد بن أحمد العبيد

رئيس مجلس إدارة جمعية طويق لصناعة الكوادر البشرية