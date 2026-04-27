أمانة جدة تكرم كاتب “البلاد” محمد السالم تقديراً لإسهاماته المجتمعية

البلاد (جدة)

في خطوة تعكس ترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية وتعزيز إسهام المواطن في تطوير الخدمات، أقامت أمانة محافظة جدة حفلاً لتكريم المتعاونين معها، برعاية أمين الأمانة الأستاذ صالح التركي. ويأتي هذا التكريم تقديراً للجهود التي قدمها عدد من المواطنين من خلال ملاحظاتهم ومقترحاتهم، والتي أسهمت في تحسين مستوى الخدمات البلدية والارتقاء بجودة الأداء داخل الأمانة.

وقد شمل التكريم الكاتب في صحيفة البلاد الأستاذ محمد عبدالعزيز السالم، حيث تحمل هذه المبادرة دلالة واضحة على أن المواطن لا يُعد مجرد متلقٍ للخدمات، بل شريكاً أساسياً في صنع القرار وتطوير الأداء. فالملاحظات التي يقدمها المواطن، سواء تعلقت بالنظافة أو الطرق أو المرافق العامة، تمثل دوراً رقابياً صادقاً يسهم في كشف جوانب القصور وتسليط الضوء على فرص التحسين. ومن هذا المنطلق، فإن إشراك المجتمع في مسيرة التطوير يعزز كفاءة العمل ويجعل الخدمات أكثر توافقاً مع احتياجات المستفيدين.



وأثبتت التجارب أن الجهات التي تتفاعل مع ملاحظات المواطنين بجدية وتفتح قنوات التواصل معهم تحقق مستويات أعلى من النجاح والاستدامة في التطوير، فالميدان الحقيقي لأي جهة خدمية هو الشارع، والمواطن هو الأقدر على نقل الصورة الواقعية لما يجري يومياً. وعليه، فإن هذا التكريم لا يقتصر على كونه احتفاءً، بل يمثل دافعاً لكل فرد في المجتمع ليكون جزءاً من منظومة التحسين المستمر.

كما تسهم هذه الخطوة في تعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة، حيث يتأكد للجميع أن الحفاظ على المدينة وتطويرها ليس مسؤولية جهة واحدة، بل واجب جماعي. فكل ملاحظة بناءة، وكل اقتراح هادف، قادر على إحداث فرق ملموس في جودة الحياة.



وفي الختام، يؤكد تكريم المتعاونين من قبل أمانة جدة أن التقدير يعد من أهم محفزات العطاء، وأن التكامل بين الجهات الحكومية والمواطنين يمثل الطريق الأمثل نحو مدينة أكثر تنظيماً وجمالاً، تعكس تطلعات سكانها وتنسجم مع رؤية وطن طموح.