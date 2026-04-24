الجيش السوداني يكبد “الدعم السريع” خسائر كبيرة في عدة محاور

البلاد (الخرطوم)

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية واسعة خلال الساعات الـ72 الماضية، أسفرت عن تحقيق مكاسب ميدانية ملحوظة وإلحاق خسائر كبيرة بمليشيا الدعم السريع في عدد من ولايات البلاد، ضمن ما وصفته باستمرار العمليات الهادفة إلى استعادة الأمن والاستقرار.

ووفق بيان رسمي صادر عن الناطق باسم القوات المسلحة، فقد تمكنت القوات من إحراز تقدم ميداني في محور النيل الأزرق، حيث استعادت السيطرة الكاملة على منطقة “مقجة”، بعد معارك أسفرت عن تدمير أربع عربات قتالية، والقضاء على عدد من عناصر المليشيا، إضافة إلى أسر آخرين، فيما تراجعت بقية العناصر تحت ضغط العمليات العسكرية.

وفي محور غرب كردفان، أفاد البيان بأن القوات المسلحة تصدت لمحاولة هجوم نفذتها المليشيا عبر حشد عسكري في منطقة “السنوط”، ضم دبابات ومدرعات. وأوضح أن القوات تمكنت من تدمير عشر دبابات وست مدرعات، إلى جانب 18 عربة قتالية، ما أدى إلى تفكيك القوة المهاجمة وإجبار عناصرها على التراجع بعد تكبدها خسائر كبيرة.

كما شهد محور شمال كردفان عمليات نوعية، أسفرت عن تدمير سبع عربات قتالية ومقتل عدد من عناصر المليشيا، في إطار تحركات عسكرية تهدف إلى تقليص انتشارها في المنطقة.

وفي إقليم دارفور، أكدت القوات المسلحة تنفيذ ضربات مركزة في عدة محاور. ففي جنوب دارفور، استهدفت العمليات تمركزات للمليشيا، شملت منصات طائرات مسيّرة ومستودعات للأسلحة والذخائر والوقود، ما أدى – بحسب البيان – إلى تعطيل قدراتها العملياتية. أما في وسط وشمال دارفور، فقد تم استهداف تجمعات للمليشيا بدقة، أسفرت عن تدمير ست عربات قتالية وسقوط قتلى في صفوفها.

وأكدت القيادة العامة أن هذه العمليات تعكس “تفوقاً ميدانياً” للقوات المسلحة، مشددة على مواصلة العمليات العسكرية حتى “تطهير كامل الأراضي السودانية” من المليشيات المسلحة واستعادة الاستقرار.

واختتم البيان بتجديد الدعاء لقتلى القوات المسلحة، وتمنيات الشفاء للمصابين، وعودة الأسرى والمفقودين، في ظل استمرار المواجهات العسكرية في عدد من مناطق البلاد.