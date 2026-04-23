تأجير سيارات

أصدرت الهيئة العامة للنقل أكثر من 1.6 مليون عقد لتأجير السيارات خلال الربع الأول، وذلك وفقًا لما كشفته عنه عبر نشرة إحصائية ربعية. وشهد نشاط تأجير السيارات نموًا بنسبة 7%، ما يعكس تزايد الطلب على النشاط.

حلول تمويل

أقامت غرفة نجران ورشة عمل بعنوان (حلول التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة)، بحضور عدد من رجال ورواد الأعمال والمهتمين بالتمويل، تناولت سبل تعزيز الممكنات المالية لقطاع الأعمال، ودعم نمو المنشآت الناشئة.

تقنية حيوية

نظّم مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة لقاءً بعنوان«الجاهزية لريادة الأعمال في مجال التقنية الحيوية»، وذلك بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة والغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، ومشاركة عدد من رواد الأعمال.