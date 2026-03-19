«الشؤون الإسلامية»: إقامة صلاة العيد في الجوامع فقط تزامناً مع الحالة المطرية

البلاد (الرياض)

إلحاقًا لما صدر سابقًا بشأن ترتيبات إقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1447هـ، وبناءً على ما ورد من تحديثات الحالة المطرية المتوقعة على معظم مناطق المملكة يوم العيد، والصادرة من المركز الوطني للأرصاد، أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حرصها على سلامة المصلين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية تضمن أداء الصلاة في أجواء آمنة ومهيأة.

وأوضحت الوزارة أنه تقرر إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في الجوامع فقط في عددٍ من مناطق المملكة، مع استمرار إقامتها في بعض المصليات إلى جانب الجوامع في محافظات ومراكز محددة، وذلك وفق الحالة الجوية لكل منطقة، على النحو التالي: ففي منطقة مكة المكرمة، تُقام الصلاة في العاصمة المقدسة وغالب المحافظات في الجوامع فقط، فيما تُقام في المصليات والجوامع بمحافظات: جدة، والقنفذة، والليث، وبحرة.

وتقام الصلاة في منطقة المدينة المنورة ومنطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة تبوك ومنطقة حائل ومنطقة الحدود الشمالية ومنطقة نجران ومنطقة الجوف، في الجوامع فقط، فيما تقام الصلاة في الجوامع فقط في منطقة القصيم، إلى جانب المصلى الشمالي بمدينة بريدة.

وفي منطقة عسير، تُقام الصلاة في مدينة أبها وغالب المحافظات في الجوامع فقط، وفي بعض المحافظات والمراكز تُقام في المصليات إضافة إلى الجوامع، ومن ذلك: مصلى العيد بالحريضة، ومصلى العيد بالقحمة، ومصلى العيد بالفرشة.

وفي منطقة جازان، تُقام الصلاة في مدينة جيزان وغالب المحافظات في الجوامع فقط، وفي بعض المحافظات تُقام في المصليات إضافة إلى الجوامع، ومنها: الدرب، وبيش، وصبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة.

وفي منطقة الباحة، تُقام الصلاة في مدينة الباحة وغالب المحافظات في الجوامع فقط، وفي بعض المحافظات والمراكز تُقام في المصليات إضافة إلى الجوامع، وتشمل: محافظة الحجرة (مركز جرداء بني علي- المصلى الرئيسي)، ومحافظة قلوة (مصلى الغبشة)، ومحافظة المخواة (مركز ناوان- المصلى الرئيسي)، ومحافظة العقيق (المصلى الرئيسي، ومصلى المشيريف، ومصلى أباد، ومركز كرا- المصلى الرئيسي)، ومحافظة القرى (مركز معشوقة- مصلى العيدين بالناصف).

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على سلامة المصلين، ومواكبة للتقلبات الجوية، مشددةً على أهمية متابعة ما يصدر من الجهات المختصة من تحديثات، والالتزام بالتوجيهات الصادرة في هذا الشأن.