1.68 مليون معتمر من خارج المملكة خلال شهر رمضان

البلاد (مكة المكرمة)
أعلنت وزارة الحج والعمرة أن عدد معتمري الخارج القادمين إلى المملكة خلال شهر رمضان تجاوز (1.68) مليون معتمر، في مؤشر يعكس تنامي الإقبال على أداء العمرة، في ظل ما توفره المملكة من خدمات وتسهيلات أسهمت في تمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الوزارة أن عدد حجوزات الصلاة في الروضة الشريفة تجاوز (1.1) مليون حجز لقادمين من (155) جنسية، بما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من الخدمات الرقمية وسهولة الوصول إليها، وتيسير تنظيم الزيارة وفق إجراءات ميسّرة ومنظمة.
وفي جانب العناية المباشرة بضيوف الرحمن، قدّمت مراكز “نُسك عناية”، البالغ عددها (30) مركزًا في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، أكثر من (153) ألف خدمة بـ(11) لغة، شملت الإرشاد والدعم الميداني ومساندة المستفيدين، فيما تعامل مركز العناية بضيوف الرحمن (1966) مع أكثر من (19.7) ألف بلاغ واستفسار بنسبة معالجة تجاوزت (93.3%)، بما يعكس سرعة الاستجابة وجودة تنفيذ الخدمة.
وفي إطار دعم اتخاذ القرار وتعزيز التكامل بين الجهات، أتاح مركز الرصد والتحكم أكثر من (80) لوحة بيانات، استفادت منها أكثر من (200) جهة، لمتابعة الخدمات لحظيًا، وتحليل البيانات التشغيلية، وتعزيز الرقابة على الأداء، ودعم اتخاذ القرار، فيما نفّذت الفرق الرقابية التابعة للوزارة، خلال شهر رمضان، أكثر من (21.5) ألف جولة رقابية ميدانية، شملت مرافق السكن ومقدمي الخدمة، للتحقق من الالتزام بالأنظمة والتعليمات، والإسهام في رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي امتدادًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في العناية بضيوف الرحمن، وحرصها على تقديم تجربة متكاملة تعزز راحتهم وسلامتهم، وتواكب تطلعاتهم خلال رحلتهم الإيمانية.
