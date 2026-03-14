ألبانيا.. أول دولة تنضم إلى معاهدة الرياض للتصاميم

صحيفة البلاد 26 / رمضان / 1447 هـ      14 مارس 2026

البلاد (جنيف)

أعلنت المنظمة العالمية للملكية الفكرية أن ألبانيا أصبحت أول دولة تصدق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، التي تهدف إلى تبسيط وتوحيد إجراءات حماية التصاميم الصناعية عالميًا.

وأودعت ألبانيا وثيقة التصديق لدى المدير العام للمنظمة دارين تانغ، ومن المقرر أن تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بعد انضمام 15 دولة وإيداع وثائق التصديق لدى المنظمة.

وكانت الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية قد اعتمدت المعاهدة بالإجماع في 22 نوفمبر 2024 في الرياض، في ختام مؤتمر دبلوماسي استضافته المملكة العربية السعودية.

